Boltba tartó gyerekeknek mutogatta magát egy férfi Vácon

18+;letartóztatás;Vác;szeméremsértés;

2026-08-18 11:26:00 CEST

Akik ráadásul távoli rokonai voltak.

Tizennegyedik életévét be nem töltött sértett sérelmére elkövetett szeméremsértés bűntett miatt indult eljárás egy 22 éves csörögi férfivel szemben – közölte kedden a rendőrség.

Mint írták, augusztus 13-án a feltételezett elkövető, L. Zoltán kifigyelte, hogy három gyermekkorú távoli rokona épp az egyik helyi boltba igyekszik. A két kislányt, valamint a kisfiút egy távolabb eső bokros területen megvárta, majd amikor odaértek, először a nadrágjába nyúlt és nemi szervét fogdosta, közben pedig beszélni kezdett a gyerekekhez, akik erre elfutottak.

A többszörösen büntetett férfit otthonában fogták el a rendőrök. A nyomozók előterjesztést tettek letartóztatására, amit a bíróság elrendelt.