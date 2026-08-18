18+;letartóztatás;Vác;szeméremsértés;

Vác felülnézetből

Boltba tartó gyerekeknek mutogatta magát egy férfi Vácon

Akik ráadásul távoli rokonai voltak.

Tizennegyedik életévét be nem töltött sértett sérelmére elkövetett szeméremsértés bűntett miatt indult eljárás egy 22 éves csörögi férfivel szemben – közölte kedden a rendőrség.

Mint írták, augusztus 13-án a feltételezett elkövető, L. Zoltán kifigyelte, hogy három gyermekkorú távoli rokona épp az egyik helyi boltba igyekszik. A két kislányt, valamint a kisfiút egy távolabb eső bokros területen megvárta, majd amikor odaértek, először a nadrágjába nyúlt és nemi szervét fogdosta, közben pedig beszélni kezdett a gyerekekhez, akik erre elfutottak.

A többszörösen büntetett férfit otthonában fogták el a rendőrök. A nyomozók előterjesztést tettek letartóztatására, amit a bíróság elrendelt.

Az épület életveszélyessé vált, egy ember kórházba került.