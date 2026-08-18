Elkezdtek vadul internetezni külföldön a magyarok

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2026-08-18 16:18:00 CEST

A telefonbeszélgetések száma csökken.

Évről évre több mobilinternetet használnak a magyarok külföldön, miközben a roaming hanghívások mértéke már csökkenő tendenciát mutat - egyebek közt ez derül ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2025 második félévére szóló mobilpiaci jelentéséből.

A jelentés szerint – idézi a hvg – az egy külföldön töltött napra jutó mobilinternet-forgalom folyamatosan növekszik: 2022 még átlagosan 0,6 GB adatforgalmat bonyolítottak le egy külföldön töltött napon, 2025-ben pedig már 1,1 GB-ot, vagyis három év alatt csaknem megduplázódott a mérték. Emögött azonban elsősorban nem az áll, hogy a magyarok többet utaznának, hanem az, hogy általánosságban is egyre többet interneteznek a magyarok, függetlenül attól, hogy Magyarországon, vagy külföldön tartózkodnak.

Ehhez képest a hanghívások mértéke csökkenni látszik, ugyanis míg 2022-ben egy külföldön töltött napon átlagosan 15 perc kezdeményezett roaming hanghívást bonyolítottak le, addig 2025-ben már csak 12 percnyit. Az egy napra jutó adat- és hangforgalom érdekes módon egyaránt nyáron esik vissza, vagyis épp akkor, amikor a legtöbben utaznak külföldre. Ennek oka elsősorban az lehet, hogy ilyenkor az emberek kevéssé külföldi munkavégzés, mint inkább kikapcsolódás céljából utaznak, ekkor pedig visszafogottabban mobiloznak.

A külföldön felhasznált mobiladat mennyisége a vizsgált négy évben ugyanakkor folyamatosan és jelentősen nőtt: a roamingforgalom 2023-ban 51 százalékkal, 2024-ben 32 százalékkal, 2025-ben pedig további 16 százalékkal emelkedett a megelőző évihez képest. Ehhez képest ami a hagyományos hanghívásokat illeti, a barangoló hívásforgalom 2023-ban mindössze 4 százalékkal nőtt, 2024-ben lényegében változatlan maradt, 2025-ben pedig már 3 százalékkal csökkent.