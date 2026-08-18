Túl alacsony árat ajánlott Mészáros Lőrinc autókereskedő cége, érvénytelenítették az ajánlatot

autó;közbeszerzés;Mészáros Lőrinc;

2026-08-18 12:07:00 CEST

A 36 hónapos szerződést végül 233,97 millió forintért a LeasePlan Hungária nyerte el.

Nem köthet szerződést a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézettel a Mészáros M1 Autókereskedő Kft. és a Mercarius Flottakezelő Kft. azon a flottatenderen, amelyen eredetileg az ő közös ajánlatuk bizonyult a legolcsóbbnak – írja az Átlátszó.

A két cég pályázatát az eljárás újbóli vizsgálata után érvénytelenítették.

Az ügy egy előzetes vitarendezési kérelem miatt fordult meg. Ebben az egyik ajánlattevő arra hivatkozott, hogy a Mészáros M1 és a Mercarius által megadott ár irreálisan alacsony, és ezt az ajánlatkérő korábban nem ellenőrizte. A Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet ezután visszatért a bírálati szakaszhoz, és megvizsgálta a kifogást.

A második bírálati összegzésben arra jutottak, hogy a két vállalkozás ajánlata aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmazott, és a cégek nem indokolták megfelelően, miért nem megalapozott az erre vonatkozó gyanú. Emiatt a közös ajánlatot érvénytelenítették.

Az eredeti eljárásban a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet tartós és eseti gépjármű-bérlésre keresett szolgáltatót. Áprilisban még a Mészáros M1-Mercarius párossal számoltak nyertesként egy közel 250 millió forintos szerződésnél. A LeasePlan Hungária ajánlatát akkor azért nem bírálták tovább, mert drágább volt, míg a DUNA AUTÓ Zrt. pályázatát az ajánlati biztosíték határidőn túli befizetése miatt érvénytelenítették.

A Mészáros M1 és a Mercarius kiesése után a sorrendben következő LeasePlan Hungária Gépjárműpark Kezelő és Finanszírozó Zrt. ajánlatát teljes körűen megvizsgálták és érvényesnek találták. Az eredménytájékoztató szerint a céggel 233 969 316 forintért, 36 hónapra kötnek szerződést.

Az Átlátszó felidézi, hogy a Mészáros M1-et és a Mercariust érintő más flottatenderek miatt korábban nyomozás is indult. A Mészáros M1 ugyanakkor más közbeszerzéseken a kormányváltás után is jutott megbízásokhoz: a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemnek egy autót adhat tartós bérletbe 48 hónapra, az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft.-nek pedig a Mészáros M1 Szerviz Kft.-vel együtt négy gépjárművet biztosíthat.