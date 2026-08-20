Fidesz;Baka András;

2026-08-20 06:00:00 CEST

Balla György bányamérnök nevét fideszes párttársain kívül nem túl sokan ismerik az országban. Abban a körben viszont nagyon jól, hiszen 1989-ben Orbán Viktorral együtt alapította a párt szolnoki szervezetét.

Számos funkciót töltött be a párton belül, és 28 éve ül az Országház fideszes frakciójában. Aktívnak nem mondható, hiszen majd három évtized alatt még harmincszor sem emelkedett szólásra. Szóval átlagosan évenként egyszer.

Az arcát többen ismerik, mint a nevét, hiszen éppen Orbán Viktor mögött szokott ülni, és a pártelnök humoros szólásain akkorákat szokott hahotázni, hogy majd kiesett a székből.

Április óta viszont Balla képviselő érezhetően rosszkedvű. Semmi oka a hahotázásra, de még a mosolygásra sem. Magyar miniszterelnöknek a szemére is vetette, hogy sértő hangon emlegeti őket.

Balla úr bezzeg mindig példamutató kulturáltsággal fogalmazza meg véleményét. A közösségi médiában terjed egy Fidesz frakció feliratú videó, amelyben a képviselő így beszél Magyarország nemrég megválasztott államfőjéről, Baka Andrásról:

„Ez az alak, ez a Baka nevű alak habozás nélkül beül, fel fogja venni a fizetését a juttatásait. Milyen ember az ilyen? Megmondom: egy alja ember. Emberileg nulla. Nincs neki gerince. Egy igazi büdös komcsi. Amit tett, az egy igazi büdös komcsi tempó. Na ezért nem lesz nekem sohasem a köztársasági elnököm.”

Köztársasági elnökként Baka András az egész magyar nemzetet fogja képviselni, tehát mindnyájunkat. Ezt fogadta meg esküjében, s nyilván így is fog tenni. Balla György honfitársunk is közénk tartozik, bár felvetődik bennünk a kérdés: milyen ember is az ilyen?

A szerző nyelvész.

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