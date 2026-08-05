Kritikája volt Baka András főbíró veszte

Megsértette a 2011 végén menesztett főbíró véleménynyilvánítási szabadsághoz való jogát, illetve a jogorvoslathoz való jogát, így a tisztességes eljárást követelményét a magyar állam - mondta ki a strasbourgi emberi jogi bíróság. Az egyhangú ítélettel igazolást nyert, hogy Baka Andrást azért váltották le a Legfelsőbb Bíróság éléről, mert bírálta a kormányoldal törvényeit. Strasbourg most a kormány és Baka kártérítésről való egyezkedésére vár, ám a kabinet várhatóan ebben a kérdésben sem lesz kompromisszumkész.