Az idő az energiaválság és a hőhullám mellett is szorít, augusztus 20-ig az Országgyűlésnek meg kell választania az új köztársasági elnököt. Úgy tűnik, folytatódik a jelöltkeresés.
A volt főbíró arra szólította fel az igazságszolgáltatás függetlenségéért aggódókat, hogy legyenek éberek, nyissák ki a szemüket.
A kormánypárt már 2010 környékén sem tűrte a kritikát, alkotmányt is módosítottak azért, hogy Bakát leváltsák.
Az MSZP szerint a Fidesz egy tiszteletreméltó szakmai karriert tört meg Baka András eltávolításával a Legfelsőbb Bíróság éléről azért, hogy demonstrálja: senkitől nem tűr kritikus véleményt.
Másodfokon is elmarasztalta Magyarországot az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB), amely csütörtökön kimondta, hogy a magyar hatóságok megsértették Baka Andrásnak, a Legfelsőbb Bíróság volt elnökének a véleménynyilvánítási szabadsághoz fűződő jogát. A volt főbírót az ítélet szerint emberi jogi jogsérelem érte azzal is, ahogyan - jogszabály meghozatalával - idő előtt elmozdították állásából.
A strasbourgi Európai Emberi Jogi Bíróságon (EJEB) az úgynevezett nagykamara előtt folytatódott tegnap a Legfelsőbb Bíróság (ma Kúria) volt elnökének pere - írta az index.hu. Baka András azért fordult Strasbourghoz, mert szerinte 2011 végén jogellenesen távolította el őt az Orbán-kormány a Legfelsőbb Bíróság (LB) éléről. Baka szerint azért kellett mennie, mert nyilvánosan kritizálta a bíróságokat érintő törvényeket, és ezért sérült a szabad véleménynyilvánításhoz fűződő joga, továbbá eltávolítása ügyében nem kérhetett jogorvoslatot, ami a tisztességes eljáráshoz való jog sérelmét jelenti.
Megsértette a 2011 végén menesztett főbíró véleménynyilvánítási szabadsághoz, valamint a jogorvoslathoz való jogát, így a tisztességes eljárás követelményét a magyar állam - döntött a strasbourgi emberi jogi bíróság ma jogerősen is. A Népszava értesülései szerint az egyhangú májusi ítéletet egy az egyben fenntartotta a nagykamara is, amely így jogerősen kimondta: Baka Andrást azért váltották le a Legfelsőbb Bíróság (LB) éléről, mert bírálta a kormányoldal törvényeit. Update: lapunk információját egyelőre nem erősítették meg.
Megsértette a 2011 végén menesztett főbíró véleménynyilvánítási szabadsághoz való jogát, illetve a jogorvoslathoz való jogát, így a tisztességes eljárást követelményét a magyar állam - mondta ki a strasbourgi emberi jogi bíróság. Az egyhangú ítélettel igazolást nyert, hogy Baka Andrást azért váltották le a Legfelsőbb Bíróság éléről, mert bírálta a kormányoldal törvényeit. Strasbourg most a kormány és Baka kártérítésről való egyezkedésére vár, ám a kabinet várhatóan ebben a kérdésben sem lesz kompromisszumkész.
Az MSZP szerint az Orbán-rendszer újabb áldozata nyert igazságot, bár "sajnos külföldön". Bárándy Gergely, az Országgyűlés törvényalkotási bizottságának alelnöke így kommentálta az Emberi Jogok Európai Bizottságának (EJEB) Baka András, a Legfelsőbb Bíróság volt elnökének ügyében kedden kihirdetett döntését az MTI-hez eljuttatott közleményében.
Megsértették a magyar hatóságok a Baka Andrásnak, a Legfelsőbb Bíróság volt elnökének az emberi jogait azzal, ahogyan idő előtt elmozdították állásából - állapította meg délelőtt közzétett, nem jogerős ítéletében az Emberi Jogok Európai Bírósága Strasbourgban.