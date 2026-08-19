Tengerre, agyar!

Orbán Viktor;Rogán Antal;Schmidt Mária;

2026-08-19 06:00:00 CEST

Tovább folytatódik, mit folytatódik, abba sem maradt a brutális tiszás újrákosista terrorral való földfeletti fideszes ellenállás. A nemzet újtrianonja, élőhalála idején dallasi focimeccs, a szerbiai trombitafesztiválos bögrecsárdázás után most Horvátországban parázslott a kamu, akarom mondani, hamu, Opatijában, ahol a Szeptemberben Újra Kezdjük (SZUK) DPK (amit később lehet még Novemberben Újra Kezdjük „NUK” vagy Decemberben Újra Kezdjük „DUK”-ra is módosítani) alakuló ülését tarthatta Rogán Antal, Schmidt Mária és a passzív nemzeti rezisztencia újkori géniusza, Hatvanpuszta Deák Ference, Orbán Viktor, akiket egy étterembe láttak beslattyogni.

Ha valaki azt hinné, hogy itt most populista kamugépek nyaralnak, azaz – tipikus – miután idehaza a csóró, aluliskolázott, jobbára kisnyugdíjas híveket jól felhergelték azzal, hogy a mocskosnyugat által nyakunkba kényszerített magyarista új ÁVH éppen lesöpri a padlásukról a maradék fagyott csirkefarhátot és LMBTQ ukrán migránsokat etet vele, akikkel feltöltik az ukrán frontra vezényelt magyar családapák föld- és kormányhivatali állásait, szóval ha valaki azt hinné, hogy ez most amolyan gőzkieresztés, ahol a megvezetett jónépről lenyúlt pénzből parasztrolexes populisták egymás térdét röhögve csapkodva dumálják ki a tengerparton hogy „te, Tónikám odahaza ezek mekkora hülyék” nos, az téved.

Ez maga az ellenállás, a fideszes passzív-agresszív rezisztencia. Orbán sorozatos, akut nemzethalál idejére időzített nyaralásai valójában a NER-tábornak szóló üzenet: ne féljetek.

Vegyétek észre: Deák Ferenc, ha élne, narancsszínű pufimellényt húzna, és öntudatosan Ibizáról, Dubajból, Monacóból jelentkezne be a TikTokon Matolcsy kimenekített cabriójából. Mint a muhi csata után a mongolok elől a horvátországi Trogir várába menekült IV. Béla, úgy Orbán is a tengerről készül a visszatérésre az elpusztított országba. Igen, most még nagyok a bajok, tarol a tatár, odahaza a még nem letartóztatott Hankó Balázs a már letartóztatott Bús Balázs lelkiüdviért imádkozik, a NER-cégek rogyadoznak, az Opus immáron bóvliban, a 4IG egy nap alatt 6 százalékot zuhant Tarr Zoltán egyetlen bejegyzése után, az Alkotmánybíróság–DPK meg egyértelműen lejelezte, hogy pont ugyanolyan takonygerincek, mint előtte, csak ezúttal másfelől fúj a szél, így más irányba hajlanak, míg a Fidesz-frakció az meg továbbra is Fidesz-frakció, ahol – csak öt perccel ezelőtti random élmény – Vitályos Eszter egy LA Lakers baseballsapkában rémüldözik a „tégláról téglára” épülő önkénytől, elvégre ezektől még az is kitelik, hogy bezárják a Népszabadságot vagy a spanjaik között felosztják a dohánypiacot meg úgy az összes közpozíciót, nemzetgazdasági ágazatot, lenyúlnak vagy 40 ezer milliárdnyi EU-s pénzt, és nyíltan ügynökölnek Moszkvának, szóval ez mind igaz, ám az itthon maradó NER-ellenálló munkásőr nénik és bácsik most láthatják, hogy a vezér nem hátrál.

Igenis nyaral, ami kifér a csövön, közben formálódik a fideszes Revival Band, Habony Árpád Észak-Itáliából, Orbán Balázs Brüsszelből, Matolcsyék Dubajból szervezik a felmentő sereget, közben Orbánék pedig példát mutatnak, hogy senkinek sem kell szégyellni a magyarságát,

igen, magyar az, akinek fáj Trianon, továbbá van legalább egy luxusmagángépe és egy magántőkealapja, és már agyonlőtt pár védett, kihalás előtt álló afrikai nagyvadat, Isten, haza, család – mármint a sajátunk – és még Putyin is győzhet, lesz még a záhonyi orosz–magyar határátkelőhelyen meghirdetett „Aszály ellen stadiont” Nemzeti Aranykor Nagystratégiája.

Szóval ők most a nemzetért nyaralnak, az anyagi-szellemi mélynyomorban tartott, jobbára kistelepülési nyugdíjas hívek helyett nézik meg a tengert, kóstolják meg a homárt, osztrigát, majd hozzák haza magukkal a nemzeti szuverenista kokainkereszténység helicobacter pylori baktériumát, készen arra, hogy nemzeti evolúció keretében újra kifejlődjön egy rezsim, előcammogjon a vízből, és fészket rakjon a Hősök terén. Elvégre itt régen hősök voltak, ma hasak.

Persze az egésznek lehet egy olyan olvasata is, például hogy ez úton is sok sikert, dolgos munkanapokat kívánunk a Vagyonvisszaszerzési Hivatal, az újraszerveződő rendőrség, elhárítás, ügyészség, az Integritás Hatóság, illetve az Európai Ügyészség minden kedves dolgozójának. Figyelmükbe idézve a nagy orbáni mondást, miszerint ha az ember egy évben egyszer nem látja a tengert, akkor már börtönben érzi magát. Nos, rajtuk múlik, hogy így legyen, hogy O. Viktor Mihály (63) egy pár évig ne lássa a tengert.