Anya Taylor-Joy kifiléz mindenkit? Jöhet!

film;sorozat;Apple TV;

2026-08-19 12:55:00 CEST

Nagybetűs nyári szórakoztatás az Apple TV új krimisorozata, a Lucky.

Örök kérdés a kritikus néző számára: mitől érzünk, pardon, értékelünk egy mozgóképet számunkra vonzónak? Rengeteg szubjektív válasz létezik erre az egyetemes kérdésre, és ha nem remekműről van szó, akár egy-egy részlet is elegendő indok lehet. Ez a helyzet az Apple TV új krimisorozatával, a Luckyval, amely számos erényt fel tud vonultatni.

Ott van például a címszerepet alakító Anya Taylor-Joy – nem mellékesen producerként is támogatja a produkciót –, akinek a színészi jelenléte lehengerlő. Alanyi tehetségével jár, hogy nem lehet levenni róla a szemünket: egyszerre tud csúnya és esetlen, máskor ordenáré módon vad és szexi lenni, és ha kell, mindenkit kifiléz. Ahogy a szintén pazar karakterszínész, Clifton Collins Jr. által alakított figura megjegyzi róla: milyen sok problémát tud okozni egy kicsi leány.

Marissa Stapley bestsellere alapján készült a minisorozat, amelyben Lucky nem egyszerű karakter. Az apja (Timothy Olyphant) börtönben ül, ő pedig egy balul sikerült, több millió dolláros rablás után menekülni kényszerül. A nyomában ott az FBI és egy maffiafőnök is, miközben a férje, Cary magára hagyja Las Vegasban, egy fillér nélkül. A történetet tovább bonyolítja Lucky anyja, Priscilla (Annette Bening), valamint a William Fichtner alakította Whittaker. Mindenki a nagy lóvét akarja Luckytól, ami nincs nála, és hát emiatt, ha kell, nyakat kell törnie – vagy csavarhúzót verni valakinek a fejébe.

Nos, igen, ez a sorozat legjobb pillanataiban bűnösen szórakoztató.

Szuper szereposztás, tempós vágás és rendezés, profi, dokumentarista operatőri munka – mi hát akkor itt a baj? Mondhatnánk, hogy semmi, hiszen egy átlagos nézőnek ennyi elég. Csak a megsavanyodott kritikus emeli fel a hangját amiatt, hogy a sztori, akármilyen izgalmasan is indul, jelenetről jelenetre egyre nagyobb kliséket halmoz fel. De mivel első osztályú színészek szórakozzák végig a dialógusokat, egye fene, megvesszük az egészet kilóra, még az ostoba fordulatok ellenére is.

Nyugodjunk meg: nyár van, az efféle művek csúcsidőszaka. Dőljünk hátra és élvezzük!

Infó: Lucky, minisorozat. Bemutatja az Apple TV.