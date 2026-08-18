Válság közben kapott új zeneigazgatót a Jeruzsálemi Szimfonikus Zenekar

zene;kultúrpolitika;Dmitry Yablonsky ;Jeruzsálemi Szimfonikus Zenekar;

2026-08-18 17:40:00 CEST

Dmitry Yablonsky karmester-csellista a 2026–2027-es évadtól veszi át a csaknem kilencvenéves együttes művészeti vezetését Julian Rachlintól. A kinevezés hátterében azonban a zenekar fennmaradását veszélyeztető pénzügyi nehézségek húzódnak meg.

Dmitry Yablonskyt nevezte ki zeneigazgatónak és vezető karmesternek a Jeruzsálemi Szimfonikus Zenekar. Az együttes közleménye szerint az új művészeti vezető a 2026–2027-es évadban kezdi meg munkáját.

A kinevezéssel Julian Rachlin hároméves megbízatása ér véget. Az osztrák hegedűművész és karmester 2023 óta vezette a zenekart; nevéhez nagyszabású hangversenyek, nemzetközi vendégszereplések és az együttes művészi megújítását célzó többéves program kapcsolódott. A jeruzsálemi szimfonikusok közleménye nem tér ki távozásának okára.

Az új vezető nem kívülről érkezik. A Moszkvában született, Izraelben élő Dmitry Yablonsky hosszú ideje dolgozik együtt az együttessel: Izraelben és külföldi turnékon – az Egyesült Államokban, Japánban és az Egyesült Arab Emírségekben – is vezényelte a zenekart, 2016-ban pedig annak tiszteletbeli karmesterévé nevezték ki.

Yablonsky karmesterként és csellistaként egyaránt nemzetközi pályát futott be. A moszkvai zenei középiskolában kezdte tanulmányait, majd miután családjával 1977-ben az Egyesült Államokba emigrált, a Juilliard School, a Curtis Institute és a Yale Egyetem növendéke volt. Fellépett többek között a Carnegie Hallban és a milánói Scalában, karmesterként pedig a Royal Philharmonic Orchestra, a Moszkvai Filharmonikusok és az Île-de-France Nemzeti Zenekara élén is állt.

Több mint nyolcvan lemezfelvételt készített, ezek közül hatvannál is többet a Naxos kiadó számára. Rózsa Miklós hegedűversenyének 2008-as felvételét – amelyen Yablonsky az Orosz Filharmonikus Zenekart vezényelte – Grammy-díjra jelölték. Jelenleg a Tel-avivi Egyetem Buchmann–Mehta Zeneiskolájában tanít, és a zenekar életrajzi összefoglalója szerint a 2014-ben létrehozott Kyiv Virtuosi zeneigazgatója is.

A Jeruzsálemi Szimfonikus Zenekar nem állami fenntartású együttes, hanem nonprofit egyesületként működik.

Finanszírozása több pilléren nyugszik: az izraeli kulturális és sportminisztérium, valamint Jeruzsálem önkormányzata is támogatja, emellett saját bevételekre és magánadományokra támaszkodik. A zenekar már 2023 végén arra figyelmeztetett, hogy az állami és önkormányzati források, illetve a jegybevételek önmagukban csak a folyamatos túléléshez elegendők, ezért támogatói egyesületének megerősítésébe kezdett.

A kinevezést ugyanakkor a Jeruzsálemi Szimfonikus Zenekar pénzügyi válsága árnyékolja be. A klasszikus zenei hírekkel foglalkozó Slipped Disc szerint az együttes helyi támogatások kiesése miatt került súlyos helyzetbe. Julian Rachlin tavasszal nemzetközi segítséget kért: beszámolók szerint évi kétmillió dollárra lenne szükség ahhoz, hogy a zenekar működését biztosítani lehessen.

Júniusban „Mentsük meg a Jeruzsálemi Szimfonikus Zenekart!” címmel online petíció is indult. A kezdeményezés szerint a támogatások drasztikus csökkentése az együttes működésének néhány héten belüli megszűnésével fenyegetett. A zenekar saját honlapján jelenleg is külön felületen gyűjt adományokat, ám arról nem közölt részletes adatokat, mekkora a hiány, illetve sikerült-e hosszabb távra rendezni a finanszírozását.

A Jeruzsálemi Szimfonikus Zenekar elődje 1938-ban, a brit mandátum idején alakult meg a Palesztinai Rádiószolgálat kamarazenekarából. Izrael létrejötte után a nemzeti rádió együtteseként működött, majd az 1970-es években vette fel mai nevét. Története során kiemelt szerepet vállalt kortárs izraeli és nemzetközi művek bemutatásában; vendége volt többek között Otto Klemperer, Arthur Rubinstein, Isaac Stern, Radu Lupu és Lorin Maazel.