Negyvenhárom év után is szól a Mamma Maria – Budapesten lép fel a Ricchi e Poveri

koncert;zene;MVM Dome;Ricchi e Poveri;

2026-08-21 09:43:00 CEST

Az olasz popzene egyik legismertebb együttese, a Ricchi e Poveri augusztus 22-én az MVM Dome-ban lép fel. A sanremói fesztivál csillagai című esten Andrea Morricone is színpadra áll, aki apja, Ennio Morricone filmzenéiből vezényel válogatást.

Ha jól emlékszem, 1983 nyarán szinte minden strandon a Mamma Maria szólt. Az embernek nem kellett különösebben rajongania az olasz popzenéért: a dal egyszerűen ott volt a levegőben, a büfék és a medencék környékén, szólt a rádióból, és néhány hallás után kiirthatatlanul beköltözött az ember fejébe. Nem véletlenül: az 1982 végén megjelent szám 1983-ban Európa számos országában sláger lett, Svájcban az ötödik, Németországban és Ausztriában a tizenegyedik helyig jutott a listákon.

A dalszöveg sem próbál különösebben mélynek látszani. Mamma Maria egy jósnő, aki a csillagokból olvassa ki a jövőt, receptje van a vidámságra, ellenszere a féltékenységre, és lehetőleg csak jó dolgokat mond vendégeinek. Már a nyitókép kijelöli ezt a kedélyesen bugyuta világot:

„Fehér macska kék szemekkel, öreg váza a tévén.”

A dal hőse pedig azt szeretné megtudni tőle, lesz-e szerelmes, sőt még azt is, valóra válhat-e az álma egy szőke amerikai lányról.

A Mamma Maria zenéjét Dario Farina, szövegét Cristiano Minellono írta, és az azonos című, 1982-ben megjelent album nyitódala lett. Addigra a Ricchi e Poveri már régen nem számított új együttesnek. A formáció 1967-ben alakult Genovában, eredetileg négytagú vokálegyüttesként Angela Brambati, Marina Occhiena, Franco Gatti és Angelo Sotgiu részvételével. Első sanremói sikereiket a hetvenes évek elején aratták: 1970-ben a La prima cosa bella, egy évvel később a José Felicianóval előadott Che sarà végzett a második helyen. Az utóbbi az olasz könnyűzene egyik nemzetközileg is ismert örökzöldje lett.

Az együttes történetében 1981 hozott fordulatot. Marina Occhiena távozása után trióként folytatták, és ugyanabban az évben jelent meg a Sarà perché ti amo. A dal nemcsak a Ricchi e Poveri egyik legnagyobb sikere lett, hanem azok közé az olasz slágerek közé került, amelyek évtizedekkel később is működnek: futballstadionokban, bulikon és új feldolgozásokban rendre visszatérnek. A Mamma Maria egy évvel később követte, 1985-ben pedig a Se m'innamoro című dallal megnyerték a Sanremói Dalfesztivált. A Ricchi e Poveri összesen tizenkétszer vett részt a fesztiválon. Ma az alapító tagok közül Angela Brambati és Angelo Sotgiu alkotja az együttest.

Ezért is különös, hogy a budapesti koncert sajtóanyaga a Ricchi e Poveri fennállásának hatvanadik évfordulóját hirdeti. Kicsit előreszaladtak, mert az 1967-ben alapított együttes ugyanis majd csak 2027-ben lesz hatvanéves.

Az augusztus 22-i budapesti est ugyanakkor nem kizárólag a Ricchi e Poveriről szól. A sanremói fesztivál csillagai című produkcióban Andrea Morricone édesapja, Ennio Morricone filmzenéiből vezényel válogatást, Maurizio Schweizer pedig Celentano! – The Tribute Show című műsorával Adriano Celentano dalait idézi fel. Fellép Erox Martini is, a közreműködő együttes a Cinema Studio Orchestra.

A program így végül jóval többet idéz fel egyetlen régi slágernél: azt a korszakot, amikor az olasz könnyűzene Sanremótól Morricone filmzenéin és Celentanón át a Ricchi e Poveriig Európa közös populáris kultúrájának része volt. És elég meghallani néhány szótagot – ma-ma-ma, mamma Maria –, hogy kiderüljön: valamennyi még mindig az.

Infó: Ricchi e Poveri, Andrea Morricone, Erox Martini, Celentano tribute show – A sanremói fesztivál csillagai. MVM Dome, 2026. augusztus 22.