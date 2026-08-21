Németország;Oroszország;Goethe Intézet;Orosz Ház;

Az Orosz Ház a Friedrichstraße-n

Diplomáciai feszültséget és politikai vitát váltott ki Németországban a berlini Orosz Ház tevékenysége

Miközben a politikai pártok jelentős része a kulturális intézmény bezárását sürgeti, a szövetségi kormány óvatosabb, mert tart Moszkva ellenlépéseitől.

A berlini Friedrichstraße egyik kiemelt épületében működő központ körüli vita rávilágít arra, milyen nehéz egyensúlyozni a nemzetbiztonsági érdekek és a kulturális kapcsolatok fenntartásának vékony mezsgyéjén a jelenlegi geopolitikai helyzetben.

Az Orosz Házat a Rosszotrudnyicsesztvo orosz állami ügynökség irányítja. Ez a szervezet az elmúlt négy évben európai uniós szankciók hatálya alá került, ami megkérdőjelezi a központ szabályos működését. A német külügyminisztérium tájékoztatása szerint a Németország és Oroszország közötti állami szintű együttműködés minden egyéb területen megszűnt, és a szankciós előírások miatt a Rosszotrudnyicsesztvo nem részesülhet sem pénzügyi támogatásban, sem gazdasági erőforrásokban. A tárca álláspontja szerint emiatt az épületben jelenleg nem zajlik zavartalan, teljes körű üzemszerű tevékenység, ugyanakkor a szankciók önmagukban nem vonják magukkal az azonnali bezárást.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az Orosz Ház és a moszkvai Goethe Intézet működése kétoldalú nemzetközi megállapodásokon alapul, amelyeket 2011-ben és 2013-ban kötöttek meg. A szerződések értelmében a két intézmény tevékenysége elválaszthatatlanul összefonódik: amennyiben Berlin felmondaná a szerződést és bezáratná az orosz központot, az szinte biztosan a német kulturális és nyelvi jelenlét felszámolását jelentené Oroszországban. 

A németek számára a Goethe-Institut oroszországi hálózata stratégiai fontosságú, mivel az egyik utolsó olyan fórumot jelenti, ahol a demokratikus értékek iránt nyitott orosz állampolgárok közvetlen kapcsolatba kerülhetnek német nyelvű képzésekkel és hiteles információkkal.

Az oroszországi német kulturális jelenlét az elmúlt években drasztikusan visszaszorult. A két ország közötti diplomáciai kapcsolatok romlásával, különösen 2023-ban, amikor Németország 40, titkosszolgálati tevékenységgel gyanúsított orosz diplomatát utasított ki, az orosz állam válaszlépésként kemény korlátozásokat vezetett be. A moszkvai vezetés kötelezte a német állami intézményeket a létszámuk drasztikus csökkentésére, ami 700-ról 350-re apasztotta az oroszországi német diplomáciai és kulturális állományt. Ez a lépés az évtizedek óta kiépített német hálózatok és iskolák, köztük a Goethe Intézet működését is alapjaiban rengette meg.

A Goethe-Institut számára a túlélés záloga az alkalmazkodás és a tevékenységi kör radikális csökkentése. Míg korábban 200 főt foglalkoztattak Oroszországban, ma már a hatósági létszámkorlátok miatt csupán tizenöt munkatárs dolgozhat a helyszíneken. A novoszibirszki fióktelep bezárása után a szervezet már csak kapcsolati irodaként működik, a moszkvai és szentpétervári képviseletek pedig szigorúan korlátozott keretek között végzik tevékenységüket. Az intézmény vezetése hangsúlyozza, jelenleg kizárólag egyéni hallgatókkal és érdeklődőkkel tartanak kapcsolatot, kerülik a közterületi rendezvényeket, kiállításokat vagy élő zenei eseményeket, hogy elkerüljék a hatósági retorziókat és a politikai provokációkat.

A nyelvi képzések terén az igények még mindig magasak, az intézet adatai szerint több mint tízezer ember tanul náluk évente, és hasonló nagyságrendű az éves vizsgázók száma is. A szakemberek szerint ezek a hálózatok kulcsfontosságúak az oroszországi németnyelv-tanárok szakmai képzésében és a nyelv oktatásának színvonalbeli fenntartásában. Az orosz állami propaganda ugyanakkor Németországot a legfőbb ellenfelek közé sorolja az Egyesült Államok mellett, ezért a németnyelv-oktatás és kulturális közvetítés az oroszországi szellemi térben egyre inkább ellenséges környezetben zajlik.

Berlin számára a dilemma tehát kettős: a belpolitikai elvárás az Orosz Ház bezárása, ugyanakkor a német diplomácia nem szeretné feladni a maradék befolyását Moszkvában. 

A szövetségi kormány jelenleg folyamatosan vizsgálja az Orosz Ház jogi alapjait, abban a reményben, hogy találhat olyan megoldást, amely nem vezet a teljes diplomáciai szakításhoz, de korlátozza a gyanús ügynöki tevékenységeket. A jövőbeli döntések azonban nagyban függnek attól is, hogy a moszkvai vezetés milyen további lépéseket tesz az oroszországi német intézmények ellehetetlenítésére.

Az Orosz Ház története és státusza

A berlini Orosz Ház az egykori Kelet-Németország idején, 1984-ben nyílt meg Szovjet Tudomány és Kultúra Háza néven. Az intézmény a szovjet kulturális befolyás központja volt, és az újraegyesítés után is megőrizte kiemelt szerepét. A Friedrichstraße 176–179. szám alatti ingatlan nemzetközi megállapodások védelme alatt áll, ami megnehezíti a német hatóságok számára a közvetlen beavatkozást. A központ ma is az orosz állami diplomácia fontos eszköze, amely az orosz kultúra népszerűsítése mellett rendszeres találkozási pontot biztosít a németországi orosz diaszpóra és a politikailag aktív oroszbarát körök számára, gyakran váltva ki ezzel a német titkosszolgálatok figyelmét.

A Rosszotrudnyicsesztvo ügynökség

A Rosszotrudnyicsesztvo (teljes nevén: Szövetségi Ügynökség a Független Államok Közössége, a Külföldön Élő Honfitársak és a Nemzetközi Humanitárius Együttműködés Ügyeiért) az orosz külügyminisztérium felügyelete alatt álló, 2008-ban alapított szervezet. Fő feladata az orosz „puha hatalmi” törekvések támogatása, az orosz nyelv és kultúra népszerűsítése, valamint a külföldi orosz közösségekkel való kapcsolattartás. A szervezet globális hálózatot működtet, amelynek részét képezik a világ számos pontján található orosz kulturális központok. Nyugati biztonsági szolgálatok szerint a szervezet gyakran álcaként szolgál hírszerzési és befolyásolási műveletekhez, emiatt számos nyugati országban szigorú megfigyelés alatt áll, tevékenységét pedig több helyen korlátozták az ukrajnai háború kezdete óta.

Az olasz popzene egyik legismertebb együttese, a Ricchi e Poveri augusztus 22-én az MVM Dome-ban lép fel. A sanremói fesztivál csillagai című esten Andrea Morricone is színpadra áll, aki apja, Ennio Morricone filmzenéiből vezényel válogatást.