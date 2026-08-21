Diplomáciai feszültséget és politikai vitát váltott ki Németországban a berlini Orosz Ház tevékenysége

Németország;Oroszország;Goethe Intézet;Orosz Ház;

2026-08-21 10:21:00 CEST

Miközben a politikai pártok jelentős része a kulturális intézmény bezárását sürgeti, a szövetségi kormány óvatosabb, mert tart Moszkva ellenlépéseitől.

A berlini Friedrichstraße egyik kiemelt épületében működő központ körüli vita rávilágít arra, milyen nehéz egyensúlyozni a nemzetbiztonsági érdekek és a kulturális kapcsolatok fenntartásának vékony mezsgyéjén a jelenlegi geopolitikai helyzetben.

Az Orosz Házat a Rosszotrudnyicsesztvo orosz állami ügynökség irányítja. Ez a szervezet az elmúlt négy évben európai uniós szankciók hatálya alá került, ami megkérdőjelezi a központ szabályos működését. A német külügyminisztérium tájékoztatása szerint a Németország és Oroszország közötti állami szintű együttműködés minden egyéb területen megszűnt, és a szankciós előírások miatt a Rosszotrudnyicsesztvo nem részesülhet sem pénzügyi támogatásban, sem gazdasági erőforrásokban. A tárca álláspontja szerint emiatt az épületben jelenleg nem zajlik zavartalan, teljes körű üzemszerű tevékenység, ugyanakkor a szankciók önmagukban nem vonják magukkal az azonnali bezárást.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az Orosz Ház és a moszkvai Goethe Intézet működése kétoldalú nemzetközi megállapodásokon alapul, amelyeket 2011-ben és 2013-ban kötöttek meg. A szerződések értelmében a két intézmény tevékenysége elválaszthatatlanul összefonódik: amennyiben Berlin felmondaná a szerződést és bezáratná az orosz központot, az szinte biztosan a német kulturális és nyelvi jelenlét felszámolását jelentené Oroszországban.

A németek számára a Goethe-Institut oroszországi hálózata stratégiai fontosságú, mivel az egyik utolsó olyan fórumot jelenti, ahol a demokratikus értékek iránt nyitott orosz állampolgárok közvetlen kapcsolatba kerülhetnek német nyelvű képzésekkel és hiteles információkkal.

Az oroszországi német kulturális jelenlét az elmúlt években drasztikusan visszaszorult. A két ország közötti diplomáciai kapcsolatok romlásával, különösen 2023-ban, amikor Németország 40, titkosszolgálati tevékenységgel gyanúsított orosz diplomatát utasított ki, az orosz állam válaszlépésként kemény korlátozásokat vezetett be. A moszkvai vezetés kötelezte a német állami intézményeket a létszámuk drasztikus csökkentésére, ami 700-ról 350-re apasztotta az oroszországi német diplomáciai és kulturális állományt. Ez a lépés az évtizedek óta kiépített német hálózatok és iskolák, köztük a Goethe Intézet működését is alapjaiban rengette meg.

A Goethe-Institut számára a túlélés záloga az alkalmazkodás és a tevékenységi kör radikális csökkentése. Míg korábban 200 főt foglalkoztattak Oroszországban, ma már a hatósági létszámkorlátok miatt csupán tizenöt munkatárs dolgozhat a helyszíneken. A novoszibirszki fióktelep bezárása után a szervezet már csak kapcsolati irodaként működik, a moszkvai és szentpétervári képviseletek pedig szigorúan korlátozott keretek között végzik tevékenységüket. Az intézmény vezetése hangsúlyozza, jelenleg kizárólag egyéni hallgatókkal és érdeklődőkkel tartanak kapcsolatot, kerülik a közterületi rendezvényeket, kiállításokat vagy élő zenei eseményeket, hogy elkerüljék a hatósági retorziókat és a politikai provokációkat.

A nyelvi képzések terén az igények még mindig magasak, az intézet adatai szerint több mint tízezer ember tanul náluk évente, és hasonló nagyságrendű az éves vizsgázók száma is. A szakemberek szerint ezek a hálózatok kulcsfontosságúak az oroszországi németnyelv-tanárok szakmai képzésében és a nyelv oktatásának színvonalbeli fenntartásában. Az orosz állami propaganda ugyanakkor Németországot a legfőbb ellenfelek közé sorolja az Egyesült Államok mellett, ezért a németnyelv-oktatás és kulturális közvetítés az oroszországi szellemi térben egyre inkább ellenséges környezetben zajlik.

Berlin számára a dilemma tehát kettős: a belpolitikai elvárás az Orosz Ház bezárása, ugyanakkor a német diplomácia nem szeretné feladni a maradék befolyását Moszkvában.

A szövetségi kormány jelenleg folyamatosan vizsgálja az Orosz Ház jogi alapjait, abban a reményben, hogy találhat olyan megoldást, amely nem vezet a teljes diplomáciai szakításhoz, de korlátozza a gyanús ügynöki tevékenységeket. A jövőbeli döntések azonban nagyban függnek attól is, hogy a moszkvai vezetés milyen további lépéseket tesz az oroszországi német intézmények ellehetetlenítésére.

Az Orosz Ház története és státusza

A berlini Orosz Ház az egykori Kelet-Németország idején, 1984-ben nyílt meg Szovjet Tudomány és Kultúra Háza néven. Az intézmény a szovjet kulturális befolyás központja volt, és az újraegyesítés után is megőrizte kiemelt szerepét. A Friedrichstraße 176–179. szám alatti ingatlan nemzetközi megállapodások védelme alatt áll, ami megnehezíti a német hatóságok számára a közvetlen beavatkozást. A központ ma is az orosz állami diplomácia fontos eszköze, amely az orosz kultúra népszerűsítése mellett rendszeres találkozási pontot biztosít a németországi orosz diaszpóra és a politikailag aktív oroszbarát körök számára, gyakran váltva ki ezzel a német titkosszolgálatok figyelmét.

A Rosszotrudnyicsesztvo ügynökség

A Rosszotrudnyicsesztvo (teljes nevén: Szövetségi Ügynökség a Független Államok Közössége, a Külföldön Élő Honfitársak és a Nemzetközi Humanitárius Együttműködés Ügyeiért) az orosz külügyminisztérium felügyelete alatt álló, 2008-ban alapított szervezet. Fő feladata az orosz „puha hatalmi” törekvések támogatása, az orosz nyelv és kultúra népszerűsítése, valamint a külföldi orosz közösségekkel való kapcsolattartás. A szervezet globális hálózatot működtet, amelynek részét képezik a világ számos pontján található orosz kulturális központok. Nyugati biztonsági szolgálatok szerint a szervezet gyakran álcaként szolgál hírszerzési és befolyásolási műveletekhez, emiatt számos nyugati országban szigorú megfigyelés alatt áll, tevékenységét pedig több helyen korlátozták az ukrajnai háború kezdete óta.