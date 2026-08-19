Az átmeneti lehűlés után újabb melegedés kezdődik

időjárás;előrejelzés;hőség;zivatar;csapadék;

2026-08-19 07:23:00 CEST

Csütörtökön már 37 fokot is mérhetünk, de többfelé zivatarokra figyelmeztetnek.

Átmenetileg felfrissült a levegő, de ismét előoldali áramlási rendszerbe kerülünk, így a következő napokban erősödik a nappali felmelegedés – írja a HungaroMet.

Az előrejelzés szerint szerdán – főként délutántól – egyre többfelé vékonyodik, csökken a felhőzet, és naposra fordul az idő. Az északi, északkeleti tájakon azonban helyenként felhős maradhat az ég, kisebb eső, záporeső néhol ott fordulhat elő. Máshol kicsi a csapadék esélye. A délnyugati harmadot leszámítva nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a nyugatias irányú szél, amely késő délutántól délire fordul, és mindenhol mérséklődik.

A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 33 fok között várható, késő este általában 19 és 25 fok közti értékeket mérhetünk.

Csütörtökön, a nemzeti ünnepen sok napsütésre számíthatunk gomoly- és fátyolfelhőkkel. Az ország északnyugati, északi harmadán, felén fordulhat elő zápor, zivatar, északnyugaton intenzív, heves zivatar sem zárható ki. A délnyugati szél többfelé megélénkül, zivatarok környezetében viharos széllökés is lehet.

Délután már 31 és 37 fok közti értékeket mérhetünk, a hőség miatt Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megyére másodfokú, míg kilenc megyére (Pest, Baranya, Fejér, Hajdú-Bihar, Somogy, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna, Veszprém és Zala) elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Tíz megyében (Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Vas, Veszprém és Zala) ugyanakkor zivatarokra is számítani kell.

Pénteken is sok napsütés várható, de helyenként erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés. Az ország északnyugati, északi felén nagyobb eséllyel fordulhat elő zápor, zivatar, néhol heves zivatar. A délnyugati, déli szelet többfelé kísérhetik erős lökések, zivatarok környezetében viharos, sőt erősen viharos széllökés is előfordulhat. A hőmérséklet hajnalban 15 és 23, délután jellemzően 30 és 38 fok között alakul. A hőség és a várható zivatarok miatt pénteken is többfelé figyelmeztzetés lesz érvényben.