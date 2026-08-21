„Lázárinfó” napjainkban

Fidesz;Lázár János;

2026-08-21 06:00:00 CEST

Lapértesülések szerint Lázár János országjárásba kezdett. Feladata felmérni, hogy milyen állapotban vannak a Fidesz vidéki szervezetei a katasztrofális választási vereség után. Úgy hírlik, hogy a volt miniszternek szeptemberben jelentést kell leadnia a pártvezetés számára a tapasztalatairól, amely ez alapján értékeli majd a lehetőségeit.

Annyi biztos, hogy munkahelyét, a Parlament épületét messze elkerülte, hiszen az elnöki megbízás teljesítése az elsődleges – végül le is mondott a mandátumáról. Míg a Fidesz-agytröszt (Orbán, Rogán, Schmidt Mária) Horvátországban lubickol, addig a „Lázárinfó” zárt körű változata ütemesen zakatol. Idézzük fel Lázár János néhány nagy kiszólását az elmúlt másfél évtizedből, olyanokat, amelyek jól mutatják politikusi karakterét:

• „Én abban a miliőben nőttem föl, hogy a munka nem szégyen, a munka eredményét sem kell szégyellni. Az ember kaparjon, gyűjtsön, építkezzen kockáról kockára. Aki erre nem képes, akinek nincs semmije, az annyit is ér. Azt gondolom, aki nem vitte semmire az életben, az annyit is ér.” Ezek a mondatok ugyan már másfél évtizede hangzottak el Lázártól, de biztosan állítom, hogy nincs olyan magyar állampolgár, aki ne háborodott volna fel rajtuk. A Fidesz szimpatizánsai is emlékeznek a hódmezővásárhelyi politikus fenti mondataira, ezért aztán nem gondolom, hogy most jó szívvel konzultálnak vele a jövőről. Ennyit az értékválasztásról.

• Grandiózus műsor volt az is, amikor 2018 márciusában Lázár Bécsben járt, és rövid videójában elszörnyedve állapította meg, hogy ott milyen katasztrofális állapotok uralkodnak: bűnözés, kosz és szegénység. Legutóbb néhány hete jártam az osztrák fővárosban (szűkebb családom egy része ott él), túlzás nélkül állítom, hogy Bécs hangulatos, klassz hely, csülökben és sörben sincs hiány. Ja, és a magyarok szeretnek ott dolgozni és tanulni – a lázári ostoba és hamis tudósítást ma már senki nem veszi be. A világ legélhetőbb városainak rangsorában (Quality of Living City Ranking) Bécs 2018-ban az élen állt, 2025-ben a korábbi első helyről a másodikra „zuhant”, Koppenhága megelőzte. (Budapest akkor sem volt, most sincs az első tízben.) Ennyit Jánosunk igazmondásáról.

• „Egy ilyen adottságú és ilyen minőségű termőfölddel, illetve édesvízzel rendelkező országtól, mint Magyarország, elvárható volna, hogy saját magát lássa el élelmiszerrel, és ezzel biztosítsa a vidéki lakosság megélhetését is. Itt a föld és a víz a kezünkben, itt van a szaktudás és a hagyomány, mi mégis élelmiszert importálunk. Emberi ésszel föl nem fogható, hogy mi a jó nekünk a mai importfüggésben.” Ezt 2021 novemberében nyilatkozta a portfolio.hunak, amikor hadat üzent a nálunk működő multinacionális kiskereskedelmi láncoknak. A jelen azt igazolja, hogy nagyot tévedett a vidéki nagyúr, aki sokáig vezette a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.-t, tartósan elnökölte a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány kuratóriumát! Az eredmény: a multik maradtak (ami nem baj), a földjeink kiszáradtak, a vizeink elapadtak. Ennyit a szaktudásról.

• „Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót – mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák –, akkor föl kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti” – ezt üzente Lázár János a hazai cigányságnak 2026 januárjában. A lényeg: ne álmodozzanak itt a cigányok arról, hogy bekerülhetnek a polgári középosztályba, viszont örök tartalékként sikálhatják a vécét mások után. Valamire tehát ők is jók, ha másra nem, a klotyó tisztítására. Végtelenül sértő, bántó és visszataszító ez a gondolatsor, különösen egy tehetős politikus szájából. Ennyit az emberről.

Ez a levitézlett vezető kezdett tehát országjárásba, az ő feladata a Fidesz vidéki sorainak rendezése és az állapotfelmérés. Meglepetés számomra, hogy rábízta a feladatot Orbán, mivel a volt tárcavezető nem integratív személyiség.

Hanghordozása, stílusa, kaján mosolya nem teszi vonzó személyiséggé, nem is hiszem, hogy az elkeseredett Fidesz-tagok őszintén megnyílnának előtte. A hírek szerint a vidéki turnéval párhuzamosan kérdőíves felmérést is végeznek a tagság körében, amelynek során mód van fideszes politikusok, pl. Szijjártó, Gulyás Gergely, Navracsics, Lázár és Orbán alkalmasságának minősítésére. Sosem fogom megismerni az említett vezetőkre adott osztályzatokat, de úgy hiszem, hogy még a Fidesz-szavazók is úgy fogják értékelni: elégségesnél jobbat egyik sem érdemel. A választók többsége ennél szigorúbb volt.

Kérdőívet ugyan nem kaptam, de az biztos, hogy nálam Lázár az emberség, empátia, együttérzés „tantárgyakból” elégtelen érdemjegyet kapott.

A szerző közgazdász.

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