Felrobbant egy családi ház Öskün

robbanás;közveszélyokozás;világháborús gránátok;Öskü;

2026-08-19 16:29:00 CEST

Az ott lakó férfi engedély nélkül tartott veszélyes anyagokat.

Őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki azt a 43 éves ösküi férfit, akinek a házánál augusztus 18-án robbanás történt.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint közveszélyokozás miatt indult ellene büntetőeljárás.

A férfi az ingatlanban engedély nélkül és nem megfelelő körülmények között különböző veszélyes anyagokat tárolt. Ezek között feltehetően második világháborús lövedékek, valamint egy aknagránát is volt. Az egyik ott tartott eszköz felrobbant.

A detonációban a férfi megsérült, a mentők kórházba vitték. Mivel a robbanás a közelben élőket is veszélyeztette, a környéket mintegy 100 méteres körzetben kiürítették.

A Készenléti Rendőrség helyszínre érkező tűzszerészei elszállították a veszélyes anyagokat. A robbanótestek azonosítása és eredete szakértői vizsgálat tárgyát képezi.