Letartóztatta a bíróság a Lehel téri fojtogatót

bántalmazás;családon belüli erőszak;fojtogatás;Lehel tér;

2026-08-19 15:52:00 CEST

Így nem kerülhet sor a bűnismétlésre.

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség indítványa alapján a bíróság letartóztatta azt a 34 éves férfit, aki élettársát az utcán is bántalmazta - közölte szerdán a Fővárosi Főügyészség.

A tájékoztatás nem nevezi meg, de egyértelműen arról az esetről van szó, amelyről egy járókelő számolt be a Facebookon még korábban. Bejegyzése szerint augusztus 14-én Budapesten, a Lehel téri aluljáróban látta meg, hogy egy férfi a nyakánál fogva a falhoz szorít egy síró nőt. Egy másik nővel együtt közbeléptek, majd a bántalmazott nővel a Lehel téri piachoz mentek, és értesítették a rendőrséget.

Az ügyészség közleménye szerint a férfi többször bántalmazta élettársát, aki 2026 júniusában könnyű sérüléseket szenvedett. A rendőrség kapcsolati erőszak miatt gyanúsítottként hallgatta ki a férfit. A bíróság a sértett kérésére ún. megelőző távoltartást rendelt el a gyanúsítottal szemben, aki azonban ennek szabályait többször is megsértette, fenyegető üzeneteket írt a nőnek, majd 2026. augusztus 14-én a sértettet a munkahelyén is felkereste. Itt is bántalmazta a nőt, illetve később, de még aznap az utcán is, amikor az erőszakos közeledését a nő hárítani próbálta.

Ezt észlelve két járókelő nő sietett a sértett segítségére, akiket a férfi szintén megfenyegetett, illetve egyiküket meg is lökte. Az időközben értesített rendőrök elfogták, majd őrizetbe vették a férfit.

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség a sértett védelme és további bűncselekmények megelőzése céljából indítványt tett a kapcsolati erőszak mellett zaklatással, garázdasággal és könnyű testi sértéssel is gyanúsított férfi letartóztatására. A legsúlyosabb kényszerintézkedést a nyomozási bíró elrendelte egy hónapra, így biztosítva, hogy ne kerülhessen sor bűnismétlésre.

A döntés nem végleges, ellene a gyanúsított és védője fellebbezett, ez azonban a kényszerintézkedés végrehajtását nem halasztja el.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája ide kattintva érhető el.A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.

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