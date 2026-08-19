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Rendőrök vizsgálják egy szállodatűz helyszínét Kalkuttában, 2026. augusztus 19-én

Legkevesebb kilencen meghaltak egy indiai szállodatűzben

Az áldozatok között egy gyermek és öt bangladesi állampolgár is van. Mintegy 80 embert mentettek ki az épületből, a tűz keletkezésének körülményeit külön vizsgálóbizottság tárja fel.

Legalább kilenc ember életét vesztette szerdán egy szállodában keletkezett tűzben az indiai Kolkata városában. Az áldozatok közül öten bangladesi állampolgárok voltak - közölte a helyi rendőrség és Banglades külügyminisztériuma a Reutersszel.

A tűz hajnali 2 óra 50 perc körül keletkezett az épület második emeletén. Egy magas rangú rendőrtiszt azt mondta, hogy a lángokat egy órán belül sikerült megfékezni. A halálos áldozatok között egy gyermek is van. A rendőrségi közlés alapján elképzelhető, hogy elektromos rövidzárlat okozta a tüzet, de ennek megállapítása még nem végleges. Az öt bangladesi áldozat közül négyen ugyanahhoz a családhoz tartoztak. További hat bangladesi megsérült, őket elsősegélyben részesítették, majd elhagyhatták az ellátóhelyet. Az ANI hírügynökség korábbi beszámolója szerint a bangladesi állampolgárok gyógykezelés miatt tartózkodtak Kolkatában.

Nyugat-Bengál tűzoltóságért felelős minisztere, Koushik Chowdhury arról tájékoztatott, hogy mintegy 80 embert sikerült kimenteni a szállodából. Az épület Kolkata központjának zsúfolt részén található, egy olyan környéken, ahol sok olcsó szálláshely és étterem működik.

A történtek kivizsgálására öttagú testületet hoztak létre. Nyugat-Bengál főminisztere, Suvendu Adhikari az X-en azt írta, hogy a csoport átfogó vizsgálatot folytat majd a tűz körülményeinek feltárására.

Ha a jelenlegi tendencia folytatódik, a Hamász legyőzhetővé válik a novemberre tervezett palesztin általános választásokon. A közvélemény-kutatási adatok a terrorcsoport támogatottságának meredek zuhanását jelzik. Az utóbbi két évtizedben minden palesztin belső választás meghiúsult, most viszont komoly esély van arra, hogy hosszú exlex állapot után demokratikusan választott, legitim vezetők álljanak a palesztin közösség élére.