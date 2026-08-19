Legkevesebb kilencen meghaltak egy indiai szállodatűzben

India;szállodatűz;

2026-08-19 20:23:00 CEST

Az áldozatok között egy gyermek és öt bangladesi állampolgár is van. Mintegy 80 embert mentettek ki az épületből, a tűz keletkezésének körülményeit külön vizsgálóbizottság tárja fel.

Legalább kilenc ember életét vesztette szerdán egy szállodában keletkezett tűzben az indiai Kolkata városában. Az áldozatok közül öten bangladesi állampolgárok voltak - közölte a helyi rendőrség és Banglades külügyminisztériuma a Reutersszel.

A tűz hajnali 2 óra 50 perc körül keletkezett az épület második emeletén. Egy magas rangú rendőrtiszt azt mondta, hogy a lángokat egy órán belül sikerült megfékezni. A halálos áldozatok között egy gyermek is van. A rendőrségi közlés alapján elképzelhető, hogy elektromos rövidzárlat okozta a tüzet, de ennek megállapítása még nem végleges. Az öt bangladesi áldozat közül négyen ugyanahhoz a családhoz tartoztak. További hat bangladesi megsérült, őket elsősegélyben részesítették, majd elhagyhatták az ellátóhelyet. Az ANI hírügynökség korábbi beszámolója szerint a bangladesi állampolgárok gyógykezelés miatt tartózkodtak Kolkatában.

Nyugat-Bengál tűzoltóságért felelős minisztere, Koushik Chowdhury arról tájékoztatott, hogy mintegy 80 embert sikerült kimenteni a szállodából. Az épület Kolkata központjának zsúfolt részén található, egy olyan környéken, ahol sok olcsó szálláshely és étterem működik.

A történtek kivizsgálására öttagú testületet hoztak létre. Nyugat-Bengál főminisztere, Suvendu Adhikari az X-en azt írta, hogy a csoport átfogó vizsgálatot folytat majd a tűz körülményeinek feltárására.