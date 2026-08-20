Harry herceg és családja hazaköltözik Kaliforniából

Kalifornia;Harry herceg;III. Károly;

2026-08-20 11:32:00 CEST

Még ebben a hónapban visszaköltözik Kaliforniából szülőhazájába Harry herceg feleségével és két gyermekével, de saját otthont választanak. Egyelőre nincs arról szó, hogy a királyi birtok bármelyike a rendelkezésükre állna, hisz gyakorlatilag megtagadta őket a család – értesültek a hírről elsőként a Daily Telegraph és a Sun. Nem adták fel otthonukat az Egyesült Államokban és nem adták el ingatlanjaikat sem például Portugáliában.

III. Károly fiatalabb gyermeke, Harry herceg feleségével, Meghannal valmint a hétéves Archie-val és az ötéves Lilibettel visszaköltözik az Egyesült Államokból az Egyesült Királyságba, s minderre több sajtóforrás szerint is már augusztus végéig sor kerül. Sussex hercegének terveiről állítólag már vasárnap tájékoztatták III. Károly királyt, de nincs tervbe véve Harry és Meghan visszavétele a királyi család őket korábban megillető szerepkörébe, nem beszélnek arról, hogy „felvennék azt a munkát” az udvarban, amit a családtagok hagyományosan végeznek, és amire egykoron Harry herceg maga is vállalkozott. A tervek szerint a gyerekek már szeptemberben Angliában kezdenék meg az iskolát.

Ahhoz semmi kétség nem fér, hogy a brit oktatási rendszer magasabb színvonalú, mint az amerikai. Harry hazatérésében szerepet játszhat édesapja egészségi állapota is, hisz – köztudottan – rákkal kezelték.

A sussexiek és gyermekeik idén júliusban meglátogatták a királyt highgrove-i otthonában, de úgy tudni, hogy a költözésről akkor nem esett szó. A BBC legfrissebb hírei közt azt olvashatjuk, hogy a király a múlt hétvégéig semmit nem tudott és nem is sejtett a költözésről, ugyanakkor üdvözli a döntést magánemberként, mert így gyakrabban találkozhat fiával, és unokáival. Ezúttal sem tett említést arról, legalábbis nem szivárgott ki a palotából, hogy a hercegi pár hivatalos státusza megváltozna, azaz magánszemélyekként kezdik élni életüket új otthonukban, nem messze Londontól. A hírek arról is külön szólnak, hogy Vilmos herceggel és Katalin hercegnővel is megosztották a hírt. A két fivér kapcsolata korántsem tekinthető kiegyensúlyozottnak, már nagyanyjuk, II. Erzsébet királynő temetésekor is surlódások voltak köztük és békítőként Katalin lépett fel kínos helyzetekben is.

A Sussex hercegi pár 2020 elején hagyta el az Egyesült Királyságot, visszalépett királyi kötelezettségeitől és Kaliforniában telepedett le.

Harry első gyermeke születése idején sértő megjegyzésekkel illették a hercegnőt, s azóta sem derült ki, kinek a szájából hangoztak el a bántó kifejezések. Találgatásokból persze bőven akadt, s úgy magyarázzák, hogy inkább az illető faragatlan vagy nyers stílusa, mintsem bántó szándéka mondatta ki vele a kellemetlen és rasszista jellegű mondatokat. Ekkor romlott meg a Sussex hercegi család kapcsolata a királyi házzal olyan mértékben, hogy Meghan nyomására Harry családja elhagyása mellett döntött.

Amerikában – ha nem is a királyi családot, de - magukat népszerűsítették interjúkkal, filmekkel és könyvekkel (sorozat a Netflixen, Harry Spare címmel könyvet adott ki, és páros interjút adtak Oprah Winfreynek is, és több millió dolláros szerződést kötöttek egy sorozatra a Spotify-on), aminek megszervezése már csak azért sem volt bonyolult, mert Meghannek színésznői karrierje idejéből maradtak kapcsolatai a nagybetűs Hollywooddal.

Az idén júliusban tettek ismét látogatást Nagy-Britanniában, találkoztak a királlyal és Kamilla királynéval, amit váratlan és fontos fordulatként értékel a sajtó a királyi házzal való kapcsolatuk leírásakor.

A Gloucestershire-ben található királyi magánrezidencián lezajlott találkozót „magánjellegű családi eseményként” írják le. Ez volt az első alkalom, hogy a király személyesen találkozott unokáival több mint négy év után.

A házaspár biztonságának kérdése régóta feszültség forrása a családon belül is. Tavaly Harry herceg pert vesztett, és kimondták, hogy korábbi titulusához tartozó biztonsági védelem nem illeti meg. Júliusban is konfliktust okozott kérelme, mert most sem kapott rendőri védelmet.

Miután bejelentették tervezett visszatérésüket, a brit belügyminisztérium egyik szóvivője közölte, hogy a királyi család tagjainak biztonságáról a királyi család és közszereplők védelméért felelős végrehajtó bizottság, a Ravec hoz döntést. Ám ez egyelőre nem pozitív Harryék számára. Mindezek ellenére mégiscsak utazásra szánta el magát a család, miközben korábban kategórikusan állították: éppen ez az oka annak, hogy brit földre be sem teszik lábukat.

A herceg júliusi látogatásának hivatalos appropóját az általa alapított Invictus Games, a sérült katonák számára szervezett éves rendezvény adta.

David Wiseman, az Invictus Games Foundation programokért és stratégiáért felelős vezetője a BBC-nek elmondta, hogy már a jövő évi esemény tervezését is megkezdték, és ő személy szerint nagyon örül a herceg visszatérésének. Ám úgy tűnt, ő is egy mondattal többet mondott a kelleténél: „ A költözés bárki számára stresszes, ezért remélem, hogy minden jól alakul, és a gyerekek könnyen beilleszkednek az iskolai közösségbe”.

Ekkor vesztett el egy újabb pert Harry herceg a magánélethez való jog megsértése miatt, amelyet az Associated Newspapers, a Daily Mail és a Mail on Sunday kiadója ellen indított. Harry herceg azt állította, hogy a lapkiadó törvényellenes módszerekkel gyűjt információkat a családjáról, amit az érintett kiadó határozottan tagadott. Meghan sajtóval való kapcsolata állandó feszültség tárgya a családon belül és azon kívül is. A januári tárgyaláson ki is fakadt a herceg: „A feleségem életét teljesen megnyomorították.”