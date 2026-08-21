Cserhalmi tekintete

kitüntetés;Cserhalmi György;

2026-08-21 06:00:00 CEST

Egy ideje az emberekben és a színházi előadásokban is az érvényességet, a hitelességet keresem. Nem mondom, hogy nem voltak súlyos csalódásaim. Többször csak azon múlt, hogy feltétlenül hinni akartam ebben, és kerestem a megerősítéseket. Egészen addig, amíg rájöttem, hogy illúzió az egész, az én naiv álomvilágom része.

De mégis akadnak kivételek! Ilyen Cserhalmi György színész. Cserhalmival találkoztam nehezebb időszakában is, amikor még ő is kereste a saját útját. Ő is kénytelen volt végigjárni azt. Konfliktusokkal, veszteségekkel, ám a másik oldalon rengeteg nagy filmes és színházi feladattal. Mára joggal mondhatjuk, hogy ezek beépültek a hazai film- és színháztörténetbe, sok közülük óriási értékként.

A most magas állami kitüntetésben részesült színész már rég megtehette volna, hogy kiszáll a hazai közélet, a filmes és színházi közeg véleményezéséből. De nem tette. A díj kapcsán már sokszor felidézett magyar művészeti akadémiai székfoglalójától egészen napjainkig rendre elmondja az álláspontját. Egyszerűen, érthetően és igazul.

Teszi ezt zsigerből, valóban mindentől és mindenkitől függetlenül. Nem lehet őt besorolni sehová.

Az elmúlt tizenhat évben sok jogos kritika érte az állami kitüntetések odaítélését. Finoman szólva sokszor nem a szakmai életút, hanem a politikai lojalitás vagy valamilyen más szempont esett a latba, és ezzel hiteltelenítette is az egész eljárást. A Magyar Színházi Társaság korábban közzétett egy listát, amelyen az szerepelt, hogy kiket javasolnak állami művészeti díjakra. A javasoltak közül szinte senki sem kapta meg az elismerést.

Cserhalmi kitüntetése ennek a folyamatnak egyfajta látványos jóvátétele.

Érdemes megfigyelni, miként vette át a díjat. Amikor meghallotta a nevét, botjára támaszkodva felállt, és várt. Majd, a hóna alá csúsztatva a mozgást segítő eszközt, kisétált, és kezet fogott a díjat átadókkal. Aztán elindult visszafelé, de szóltak neki, hogy szükség van egy közös képre, és beállt fotózkodni. Meghatódva elmosolyodott.

Na ez az a hiteles tekintet, amit állandóan keresek. Cserhalmi arcán megtaláltam.