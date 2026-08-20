Kölcsönadta magyar válogatott kapusát az FC Barcelona

magyar válogatott;FC Barcelona;Yaakobishvili Áron;

2026-08-20 15:34:00 CEST

Yaakobishvili Áron válogatott labdarúgókapust az FC Barcelona kölcsönadta a spanyol másodosztályban szereplő UD Almeríának.

Az UD Almería honlapjának csütörtöki beszámolója szerint a kölcsönszerződés egy idényre szól, utána viszont vételi opciójuk lesz a 20 éves futballista játékjogára.

A Budapesten született Yaakobishvili 2018-ban csatlakozott az FC Barcelona utánpótlásához. Megnyerte az UEFA Ifjúsági Ligát, védett a tartalékcsapatban, majd az első keret tagja lett. Minden korosztályban szerepelt a magyar utánpótlás-válogatottakban, és már a felnőttek között is bemutatkozott.

A kapus az előző idényben is a spanyol másodosztályban szerepelt kölcsönben, akkor az FC Andorra hálóját őrizte 21 mérkőzésen.