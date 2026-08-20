Max Verstappen 2030-ig szerződést hosszabbított a Red Bullal

Forma-1;Max Verstappen;

2026-08-20 09:56:00 CEST

Hónapokig tartó bizonytalanság után új szerződést írt alá a Red Bull-lal Max Verstappen. A négyszeres világbajnok 2030-ig kötelezte el magát.

Hazai versenye, a hétvégi Holland Nagydíj előtt jelentette be Max Verstappen, hogy 2030-ig szerződést hosszabbított a Forma-1-es Red Bull istállóval. Ez azt jelenti, hogy két évvel hosszabbították meg az eddigi, 2028-ig szóló megegyezést.

A 28 éves holland pilóta iránt korábban a Mercedes és a McLaren is érdeklődését mutatott, a négyszeres világbajnok azonban végül a szerződéshosszabbítás mellett döntött.

„Mindig mondtam: ez a csapat olyan számomra, mint egy második család, és itt igazán otthon érzem magam. Azzal a reménnyel érkeztem ide, hogy képes lehetek futamokat nyerni. Amit aztán együtt elértünk, az egyszerűen csodálatos volt, és sok hihetetlen pillanatot éltünk át, négy világbajnoki címet nyerve” - nyilatkozta a hosszabbítás kapcsán Verstappen.

You know what this? Simply lovely! ???? pic.twitter.com/GLg7pHEPRr — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) August 20, 2026

Verstappen 2014-ben csatlakozott a Red Bull juniorprogramjához, 2016-os csapatbemutatkozásakor pedig rögtön győzelmet aratott első versenyén. Azóta összesen 71 futamgyőzelmet számlál.