Lázár János lemondott a parlamenti képviselői mandátumáról

lemondás;Lázár János;parlamenti képviselő;

2026-08-20 15:31:00 CEST

Ő is meg akar újulni.

Lemondott a parlamenti képviselői mandátumáról Lázár János volt építési és közlekedési miniszter. A fideszes politikus csütörtök délután a Facebookon tett bejelentést erről, a Fidesz parlamenti választási vereségéért vállalt felelősséggel, a Tisza-kormány állítólagos önkényével és a megújulás igényével indokolva a döntést. „A politikai felelősségből semmit nem hárítok el, a politikai lehetőséget ugyanakkor teljes egészében átadom a Fidesz által kiválasztandó utódomnak” – írta erről.

Lázár János huszonnégy éven át, 2002 óta volt parlamenti képviselő, a Fideszben 2010 után Orbán Viktor egyik egyik legközelebbi pártbeli végrehajtójává, Rogán Antal egyik fő belső vetélytársává. Volt Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy aztán négy éve egyszerű parlamenti képviselői lét után 2022-ben újra tárcavezetői tisztséget vállaljon. Mivel több mint három ciklusnyi idő van mögötte, a Tisza-kormány legutóbbi alkotmánymódosítása nyomán soha többé nem lehet parlamenti képviselő. „Van bennem még elég tartalék ahhoz, hogy új dolgokat tanuljak, hogy új feladatok, kihívások elé álljak. A sokat hangoztatott megújulást nemcsak a politikában és a pártban kell elkezdeni, hanem saját magunkban is. Én ezt teszem” – adott magyarázatot a döntésére

A legutóbbi hírek szerint egyébként Lázár János nemrég elkezdte az országot járni, Orbán Viktor megbízásából azt méri fel, hogyan lehetne újjáépíteni a Fideszt a tényleg brutális április 12-i parlamenti választási vereség után.

„Lázár János lemond parlamenti mandátumáról. Döntése a Fidesz-frakció tervezett átalakításának része. Magyarország és a magyar emberek érdekében képviselőként végzett munkáját köszönjük. A megüresedett mandátum betöltéséről, illetve az átalakítás további lépéseiről a megfelelő időben tájékoztatást adunk” – kommentálta a Fidesz az egykori vezéralakja bejelentését.