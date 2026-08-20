A Fidesz mintha nem is ünnepelt volna, a 444 Budapest VIII. kerületében talált egyetlen, kifejezetten az Orbán Viktor pártja által szervezett augusztus 20-i rendezvényt

Fidesz;augusztus 20.;VIII. kerület;

2026-08-20 23:54:00 CEST

A 80 résztvevő közt akadt olyan, aki Ferencz Orsolyát árulónak tartja.

Orbán Viktor vezetésével képzeli el a Fidesz megújulását a józsefvárosi Fidesz helyi képviselője, Pálovics Emese Csilla, aki szerint kevés politikus rendelkezik a volt miniszterelnök tapasztalatával és „jövőbelátásával” - írja a 444 a párt Golgota téri augusztus 20-i rendezvényéről készült riportjában.

Az ellenzéki politikusnak meggyőződése, hogy a Fidesz tábora az előző választásokhoz képest sem fogyatkozott meg. Arra hivatkozott, hogy 2,5 millióan szavaztak a pártra, és úgy vélte, máskor is ennyien szavaztak, a többiek pedig nem mentek el voksolni.

A képviselő a párthoz való kötődését a család működéséhez hasonlította. Arról beszélt, azért csatlakozott évtizedekkel korábban ehhez a politikai oldalhoz, mert úgy látta, az Orbán Viktor vezette kormány úgy irányította az országot, ahogyan ő a saját családját. A Fidesz jövőjéről pedig úgy fogalmazott:

„Hiszek Istenben, és ha az ő akarata az, a Fidesz megmarad.”

A Golgota téri megemlékezést deklaráltan a helyi Fidesz szervezte, a helyszínen azonban nem jelentek meg pártszínek, logók vagy politikai jelképek. Pálovics Emese Csilla azt mondta, nem pártrendezvényként tekintenek az eseményre, mert augusztus 20. az egész ország ünnepe, amelyre bárki elmehet. A 444 tudósítója nagyjából 80 résztvevőt számolt össze. Az új kenyeret Kovács Dávid Emil református lelkész szentelte meg, aki korábban nyíltan Sára Botond támogatására buzdított.

A párton belüli feszültségek is megjelentek a résztvevők beszélgetéseiben. Egy évek óta visszajáró férfi szerint korábban jóval nagyobb volt a kerületi ünnepség, a kisebb részvételt pedig „széthúzással” magyarázta. Egy másik résztvevő Ferencz Orsolyát nevezte árulónak. A választási vereség után a Fidesz vezetését bíráló egykori űrbiztos aznap Navracsics Tiborral közös videóban jelentkezett, amelyben a polgári demokraták nevében társadalmi egyeztetést kezdeményeztek.

A kerület helyzetéről Soós György fideszes önkormányzati képviselő beszélt. A közbiztonságot, a tisztaságot és az utcák állapotát emelte ki problémaként, és azt mondta, a kedvezőtlen folyamatok megfordításához erős közösségre és összetartásra van szükség.

A 444 megjegyzi, hogy a VIII. kerületben találtak olyan ünnepi rendezvényt, amelyet kifejezetten a Fidesz szervezett; más, a Fidesz vagy a Mi Hazánk által szervezett rendezvényt nem találtak.