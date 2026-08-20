Radnai Márk új víziót adna a Tisza Szigeteknek

politika;Magyarország;Radnai Márk;Tisza Szigetek;

2026-08-20 17:01:00 CEST

Szerinte a Tisza Szigetek országos találkozója azért nem nyilvános, mert egy saját hangvételű eseményt akartak tartani. Amúgy simán részt venne a két fideszes politikus, Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya társadalmi kezdeményezésében, ha azt nyilvánossá teszik.

Új víziót kell adni a Tisza Szigeteknek, találni kell egy olyan struktúrát, amelyben ezek a közösségek megőrizhetik szabadságukat, ugyanakkor a demokrácia jegyében be tudnak kapcsolódni bizonyos ügyekbe - mondta Radnai Márk, a Tisza országgyűlési képviselője, alelnöke újságíróknak csütörtökön Budapesten, a Tisza Szigetek országos találkozójának helyszínén, a Margitszigeten a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

Radnai Márk kérdésre válaszolva megerősítette, hogy valóban vannak kritikus hangok a Tisza Sziget-tagok részéről, akik hiányolják a választások óta a feléjük irányuló kommunikációt a párt részéről. „Abszolút meg tudom erősíteni, sőt meg is értem őket, és egyet is értek velük” - mondta, a választások utáni helyzetet a Tisza Szigetek szempontjából ahhoz hasonlítva, mintha egy sprintfutás után egyszer csak eltűnt volna a pálya.

Azt mondta, volt egy közös vízió, hogy leváltsák a rendszert, de most kell egy új vízió, ami a Tisza Szigetek országos találkozóján hangzik majd el. Szerinte találni kell egy olyan struktúrát, amelyben a Tisza Szigetek a párthoz jogilag nem kötődve megőrizhetik korábbi szabadságukat, ugyanakkor a demokrácia jegyében be tudnak kapcsolódni bizonyos ügyekbe. Hozzátette: az egy kiskirályi rendszer lenne, ha nem alulról építkező, hanem egy pártszervezet-alapú, kinevezettekkel és regionális vezetőkkel működő szervezet jönne létre.

Az MTI kérdésére Radnai Márk azt mondta: az évszázad legnagyobb hibája lenne ezt a közösséget elveszíteni, ezért mindent meg fog tenni azért, hogy egyben maradjon és legyen víziója. Arra a kérdésre, hogy a választások óta a 3000 Tisza Sziget és az 50 ezres taglétszám csökkent-e, Radnai Márk azt mondta: volt egy pici lemorzsolódás, de jöttek új tagok, így szerinte most több Tisza Sziget van, mint a választások előtt. Az országos találkozóra Radnai Márk közlése szerint háromezren regisztráltak. Szerinte azért nem sajtónyilvános az esemény, mert szerettek volna egy személyesebb hangvételű rendezvényt tartani.

Radnai Márk, aki június 13. óta a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztosként dolgozik, kérdésre válaszolva a Közhang nevű digitális társadalmi egyeztetési platformjáról azt mondta: a felület azért nem az állami infrastruktúrán belül jött létre, mert az államigazgatás alkalmatlan arra, hogy rövid idő alatt megvalósítson egy gyors reagálású, új fejlesztést, másrészt pedig nem akarják az állampolgárok pénzét elkölteni egy olyan kísérletre, ami nem volt még Európában. Úgy vélte, a felületet a projektre jelentkező fejlesztők, kutatók, elemzők, szakértők önerőből, saját forrásaikból működtetik majd. Az a cél, hogy a Közhangot működtető nonprofit cégtől az adatokat az innovációs tárcához továbbítsák és ott dolgozzák fel. A felület csak az egyik része lesz a társadalmi egyeztetésnek - jelezte Radnai Márk, aki beszélt a petíciós jog angol mintára történő bevezetésének szükségességéről és felvettette a digitális népszavazás bevezetésének lehetőségét is.

Radnai Márk hangsúlyozta: azért várja, hogy a Működő és Emberséges Magyarország Intézet létrejöjjön, mert szeretné, hogy a már elkészült kutatások eredményét be lehessen csatornázni a Miniszterelnökségre, illetve a szaktárcákhoz. A társadalmi részvétel akkor lesz sikeres, ha nem elbábozva van a dolog, hanem az emberek véleményét valóban be tudjuk csatornázni - mondta, nem mellesleg elárulva azt is, hogy ha nyilvános lesz, akkor mindenképpen megnézi és részt vesz a két fideszes politikus, Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya társadalmi kezdeményezésében Magyarország jövőjével kapcsolatban.