Magyar Péter: Ne azért kapjon valaki minisztériumi munkát, mert Tisza Sziget-tag

Magyar Péter;Tisza Párt;Tisza Szigetek;

2026-08-20 17:37:00 CEST

A kormányfő jelezte, a Tisza Szigeteket átszervezik, vezetőikre nyílt pályázatot írnak ki, a helyi közösségek támogatására pedig 200 millió forintos keretet különítenek el.

Nem szeretné a miniszterelnök, ha valaki kizárólag azért jutna álláshoz egy minisztériumban vagy állami vállalatnál, mert tagja valamelyik Tisza Szigetnek.

Magyar Péter a szervezetek csütörtöki, Margitszigeten tartott találkozóján a 24.hu beszámolója szerint arról beszélt, hogy minél több sziget-tagot bevonnának a politikai munkába, az államigazgatási állásokat azonban el kell választani a mozgalmi szerepvállalástól. Úgy fogalmazott, a politikai változás nem merülhet ki abban, hogy más emberek kerülnek pozícióba. Figyelmeztette a közösséget arra is, hogy a hatalomváltás után ne váljanak olyanná, mint azok, akiket legyőztek. A Tisza Szigeteknek ugyanakkor továbbra is fontos szerepet szán: szerinte ezeknek a közösségeknek kell kapcsolatot teremteniük a kormány, a párt és a helyben élők között.

A szervezet működését ennek megfelelően átalakítják. A Tisza elnökségének döntése alapján nyílt pályázatot hirdetnek az országos vezetői és a regionális koordinátori posztokra. Az új rendszerben egy politikai és egy operatív vezető, valamint nyolc regionális vezető dolgozik majd együtt a párt elnökségével. Magyar Péter azt is javasolta, hogy szeptember 15-ig minden Tisza Szigetben tartsanak tisztújítást.

Szeptember elején Kincse Csongor irányításával megkezdik a Tisza ifjúsági tagozatának felépítését is. A párt és az alapítvány állami támogatásából 200 millió forintot különítenek el a Tisza Szigetek számára, amelyből pályázatokon keresztül részesülhetnek a helyi közösségek. Egy új budapesti pártközpontot és a szigeteket segítő, állandó stábbal működő központi irodát is létrehoznának.

A miniszterelnök elnézést kért azokért az esetekért, amikor a választás után a Tisza Szigetek tagjai úgy érezhették, hogy nem kapnak elegendő figyelmet vagy segítséget. A visszafogottabb időszakot azzal indokolta, hogy pihenőt akartak adni az aktivistáknak, de elismerte, ebből félreértések keletkezhettek. Most ismét intenzívebb működésre készülnek, és folytatnák a Tiszta Hang terjesztését is.