Németországban azonosították a zsidó idősek otthonában elkövetett 1970-es gyújtogatás feltételezett elkövetőjét

Németország;antiszemitizmus;gyújtogatás;

2026-08-20 18:45:00 CEST

A támadásban hét holokauszt-túlélő meghalt, további 15 ember megsérült.

Több mint ötven év után egy 25 éves, antiszemita nézeteket valló neonácit tartanak a müncheni zsidó közösségi épületben 1970-ben elkövetett halálos gyújtogatás feltételezett elkövetőjének a müncheni ügyészek - írja a BBC.

A Der Spiegel által Bernd V.-ként azonosított férfi 2020-ban meghalt, így az új eredmények alapján sem kerülhet bíróság elé. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy az ártatlanság vélelme halála után is megilleti.

A február 13-i támadás hét, 59 és 71 év közötti holokauszt-túlélő életét követelte, további 15 ember megsérült. Az ügyészek szerint az elkövető este 20:40 körül benzint öntött a Reichenbachstraßén álló épületben működő idősek otthonának falépcsőházába, majd meggyújtotta. A tűz rövid idő alatt elérte a felső emeletet. Többen a tetőre menekültek vagy a tűzoltók mentették ki őket, négy áldozat azonban a lépcsőházban halt meg, egy ember pedig azt követően vesztette életét, hogy kiugrott az ablakból.

A nyomozásban egy tavaly jelentkező nő vallomása hozott fordulatot. Egy közeli hozzátartozója jól ismerte a gyanúsítottat, és az általa közölt információkat a család más tagjai is megerősítették. Az ügyészek szerint a férfit nem sokkal a tűz előtt a közösségi épület közelében antiszemita kijelentéseket téve hallották, és arról beszélt, hogy fel akarja gyújtani a zsidókat. Mintegy negyedórával később már égett az épület.

Más tanúk „Hitler-megszállottként” jellemezték a férfit, aki fiatalon Adolf Hitler beszédeinek felvételeit hallgatta. Egy iskolaigazgató szerint a gyanúsított egy konfliktus során feltehetően használta az apjától kapott Hitlerjugend-tőrt, később pedig fiatalkorúként elítélték két telefonfülke felrobbantásáért. A Der Spiegel szerint annak a nőnek a rokona, aki most információt adott a hatóságoknak, azt állította: a támadás estéjén egy sikertelen ékszerbolti betörés feldühítette Bernd V.-t, és ez antiszemita indulatot váltott ki belőle.

A gyújtogatás ügyében a nyomozást 2017-ben bizonyítékok hiányában lezárták, majd tavaly újranyitották. Az ügyészség szerint nincs megbízható bizonyíték arra, hogy más is részt vett volna a támadásban. Bernd V. neve ugyanakkor már az 1970-es évek elején felmerült: a Der Spiegel szerint egy korábbi cellatársa hívta fel rá a nyomozók figyelmét, ám akkor nem találtak elegendő bizonyítékot, ezért később ejtették vele szemben az ügyet.