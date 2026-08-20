Omán még keresztülhúzhatja Donald Trump számításait, az amerikai elnök támadással fenyeget

Irán;USA;Washington;Teherán;Perzsa-öböl;Donald Trump;

2026-08-20 14:54:00 CEST

A síita Iránnal szemközt fekvő ibádita-szunnita szultanátus már közel jár az Iránnal való megállapodáshoz a Hormuzi-szoros megnyitásáról, ám az amerikai elnök óva int, hogy az Egyesült Államokat kihagyva kössön megállapodást.

A héten Donald Trump a Fox News riporterén keresztül üzent fenyegető hangon, hogy ha Omán útjába áll az Iránnal kötött békemegállapodásnak, akkor írd és mondd „szarrá bombázza” a Hormuzi-szoros bejáratánál fekvő országot. Omán eddig kevés figyelmet kapott az Irán ellen folytatott amerikai-izraeli háborúban, ezért is keltett feltűnést, amikor Trump pont ezt az országot nevezte meg lehetséges célpontnak.

Az ingerültség oka az, hogy Irán diplomáciai csatornát nyitott Omán felé, hogy a Hormuzi-szorost újra megnyissa a hajóforgalom előtt a saját feltételei szerint. Teherán szerint a kétoldali egyeztetések olyan „mechanizmusok kidolgozását célozzák, amelyek biztosítják a biztonságos hajózást a Hormuzi-szoroson keresztül és tiszteletben tartják a szuverén jogait és szuverenitását a part menti államoknak, ahogy Irán nemzetbiztonsági és nemzeti érdekeit is.” Fontos hozzátenni, hogy ezek a mechanizmusok díjakat is tartalmaznának az áthaladásért cserébe, amelyek lehetőségét Washington kategorikusan elutasított az Irán folytatott tárgyalások során. A megállapodás tervezete szerint a hajók az Irán által felügyelt partszakaszon lépnének be, majd az Omán által ellenőrzött szakaszon hagynák el a Perzsa-öblöt.

Kedden az ománi külügyminiszter egyiptomi kollégájával találkozott és Kairó álláspontja szerint egy Irán és Omán közötti megállapodás utat nyithat Teherán és Washington alkuja felé is.

Egyelőre nem tudni, hogy Trump valóban fontolgatja-e egy ománi célpontok elleni támadás elrendelését. Hétfőn eredménytelenül járt le a 60 napos tűzszünet az iráni konfliktusban, a Trump által remélt békemegállapodás körvonalai továbbra sem látszanak, ahogy az Irán elleni háború céljait is egyre nehezebb megmagyarázni odahaza az amerikai közvéleménynek. Ománt a térségben zajló konfliktus eddig kevésbé érintette, bár a területét így is érték dróncsapások és a mediátori szerepre is igényt formált. Omán azonban eddig nem lépett fel ellenségesen Iránnal szemben és minden jel szerint a konfliktus mihamarabbi lezárását szorgalmazza.