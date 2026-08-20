Volodimir Zelenszkij kijevi látogatásra hívta Magyar Pétert

augusztus 20.;Volodimir Zelenszkij;Magyar Péter;

2026-08-20 21:02:00 CEST

Az ukrán elnök szerint Magyarország és Ukrajna kapcsolatát a kölcsönös tiszteletre, a békére és az együttműködésre lehet építeni.

Kijevi látogatásra hívta Magyarország miniszterelnökét az ukrán elnök az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából küldött üzenetében, amelyet csütörtökön tett közzé Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége a Facebook-oldalán.

Volodimir Zelenszkij arról írt, hogy a magyar nép választásának köszönhetően új fejezetet nyitnak a két ország kapcsolatában, amely a kölcsönösen előnyös együttműködésen, a kölcsönös tiszteleten, a békén és a megértésen alapul.

Magyar Péternek és a „baráti magyar népnek” címzett köszöntőjében az ukrán elnök azt írta: a két népet a jószomszédi kapcsolatok és a szabadságért, illetve saját államiságukért folytatott küzdelem közös története köti össze. Ezt olyan alapnak nevezte, amelyre szerinte tovább lehet építeni az ukrán-magyar partnerséget. Zelenszkij külön megköszönte Magyarországnak Ukrajna szuverenitásának és területi integritásának támogatását, valamint az orosz agresszió idején tanúsított szolidaritást. Kiemelte a humanitárius segítséget, az ukrán gyermekek és katonák rehabilitációjának támogatását, továbbá az ukrán állampolgároknak nyújtott segítséget is.

Az üzenet szerint Ukrajna jó szomszédként és megbízható partnerként tekint Magyarországra. Az ukrán elnök annak is jelentőséget tulajdonított, hogy 2026-ban van a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének 35. évfordulója. Zelenszkij megerősítette, hogy kész a „nyílt és konstruktív együttműködésre” a kétoldalú kapcsolatok erősítése és a teljes körű együttműködés fejlesztése érdekében. Egyúttal azt írta Magyar Péternek:

„Örömmel üdvözölném Önt Kijivben az Ön számára legközelebbi megfelelő időpontban.”

Az ukrán elnök köszöntőjét azzal zárta, hogy sok sikert kívánt Magyar Péternek „a modern magyar állam építéséhez”, a magyar népnek pedig békét, egységet és gyarapodást.

Az ukrán elnök köszöntőjét azzal zárta, hogy sok sikert kívánt Magyar Péternek „a modern magyar állam építéséhez”, a magyar népnek pedig békét, egységet és gyarapodást.