Volodimir Zelenszkij kijevi látogatásra hívta Magyar Pétert

Kijevi látogatásra hívta Magyarország miniszterelnökét az ukrán elnök az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából küldött üzenetében, amelyet csütörtökön tett közzé Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége a Facebook-oldalán.
Volodimir Zelenszkij arról írt, hogy a magyar nép választásának köszönhetően új fejezetet nyitnak a két ország kapcsolatában, amely a kölcsönösen előnyös együttműködésen, a kölcsönös tiszteleten, a békén és a megértésen alapul.
Magyar Péternek és a „baráti magyar népnek” címzett köszöntőjében az ukrán elnök azt írta: a két népet a jószomszédi kapcsolatok és a szabadságért, illetve saját államiságukért folytatott küzdelem közös története köti össze. Ezt olyan alapnak nevezte, amelyre szerinte tovább lehet építeni az ukrán-magyar partnerséget. Zelenszkij külön megköszönte Magyarországnak Ukrajna szuverenitásának és területi integritásának támogatását, valamint az orosz agresszió idején tanúsított szolidaritást. Kiemelte a humanitárius segítséget, az ukrán gyermekek és katonák rehabilitációjának támogatását, továbbá az ukrán állampolgároknak nyújtott segítséget is.Hatalmas külpolitikai siker lett a megállapodásából Ukrajnával, Orbán Viktort három éve a kárpátaljai magyarok is hiába kérték, hogy egy hasonlót hagyjon jóvá
Az üzenet szerint Ukrajna jó szomszédként és megbízható partnerként tekint Magyarországra. Az ukrán elnök annak is jelentőséget tulajdonított, hogy 2026-ban van a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének 35. évfordulója. Zelenszkij megerősítette, hogy kész a „nyílt és konstruktív együttműködésre” a kétoldalú kapcsolatok erősítése és a teljes körű együttműködés fejlesztése érdekében. Egyúttal azt írta Magyar Péternek:
„Örömmel üdvözölném Önt Kijivben az Ön számára legközelebbi megfelelő időpontban.”
Az ukrán elnök köszöntőjét azzal zárta, hogy sok sikert kívánt Magyar Péternek „a modern magyar állam építéséhez”, a magyar népnek pedig békét, egységet és gyarapodást.
Az ukrán elnök köszöntőjét azzal zárta, hogy sok sikert kívánt Magyar Péternek „a modern magyar állam építéséhez”, a magyar népnek pedig békét, egységet és gyarapodást.