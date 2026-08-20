Baka András: A közmédia nem hazudhat. Legyen ez több egy egyszerű mondatnál

Baka András;augusztus 20.;közmédia;

2026-08-20 21:42:00 CEST

A köztársasági elnök szerint a közmédia értelme egyszerű: olyan nyilvánosságot teremteni, amely tiszteletben tartja a polgár szabadságát és ítélőképességét.

Az államalapítás ünnepén arra a felismerésre emlékezünk, hogy egy ország jövőjét nemcsak vezetők, hanem erős, tartós intézmények teremtik meg - mondta csütörtök esti ünnepi beszédében a köztársasági elnök. A közmédiáról hangsúlyosan szólva Baka András megjegyezte: ma nekünk is ilyen intézményeket kell építenünk, olyanokat, amelyek nem a mindenkori hatalmat, hanem a polgárokat szolgálják.

Az M1-en a tűzijáték előtt sugárzott beszédében az államfő kiemelte, hogy egy állam minőségét végső soron az mutatja meg, hogyan működnek azok az intézmények, amelyekkel polgárai nap mint nap találkoznak. Hozzátette: ilyen intézmény a közmédia is, ezért különös súlya van annak, hogy éppen csütörtökön indult el megújult formájában a teljes hírszolgáltatás.

A köztársasági elnök felidézte, hogy július 7-én elsötétült a közmédia képernyője, a korábban hangos, harsány, villódzó felület elnémult és a fekete háttéren mindössze annyi maradt: a közmédia nem hazudhat, bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük. – A közmédia nem hazudhat. Legyen ez több egy egyszerű mondatnál. (...) Ritkán mond ennyit a televízió azzal, hogy nem mondhat semmit - fűzte hozzá.

A közmédia értelme egyszerű: olyan nyilvánosságot teremteni, amely tiszteletben tartja a polgár szabadságát és ítélőképességét. – Ezt kívánom az újrainduló közmédiának, ezt kívánom mindannyiunknak – zárta beszédét az államfő.