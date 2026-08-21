Mohamed Szalah sem számított, az FTC egygólos előnyt szerzett a Trabzonspor otthonában

futball;FTC;Európa-liga;Trabzonspor;

2026-08-21 02:00:00 CEST

A tavasszal a nyolcaddöntőig jutó FTC 1-0-ra nyert a török Trabzonspor vendégeként csütörtökön a labdarúgó Európa-liga selejtezős rájátszásában a párharc első mérkőzésén.

A magyar kupagyőztes Kristoffer Zachariassen 17. percben szerzett fejesgóljával nyert, és továbbra is veretlen ebben az idényben az Európa-liga-selejtezőben, mérlege öt győzelem és két döntetlen.

Ha a 36-szoros magyar bajnok sikerrel veszi a párharcot, sorozatban harmadszor, összességében pedig hatodszor szerepelhet majd az Európa-liga főtábláján. A továbbjutás meghiúsulása esetén a Konferencia-liga-főtáblán folytatja szereplését, a 2023/24-es idény után másodszor.

Az ellenfélnél a kezdőcsapat tagja volt Mohamed Szalah, aki a nyáron kilenc év után hagyta ott a Liverpoolt, amellyel kétszer bajnoki címet és Ligakupát, egyszer pedig FA-kupát és Bajnokok Ligáját nyert. Az egyiptomi válogatott támadóval a középpályán Callum O'Dowdának, a védelemben pedig Cadunak kellett felvennie a versenyt, de Szalah már a nyolcadik percben helyzetbe került, Dibusz Dénes azonban védett. A Ferencváros védelmének másik, jobb oldalán Nagy Olivér kapott játéklehetőséget, aki ebben az idényben mindössze kilenc percet töltött a pályán a korábbi hat El-selejtezőn. Csütörtökön azonban nem érződött a megilletődöttség a 23 éves védőn, és beadása után Kristoffer Zachariassen megszerezte a vezetést a 17. percben. Később Bamidele Yusuf növelhette volna az előnyt, de a bal alsó sarokba tartó labdát Andre Onana, a törökök kapusa lábbal védte. Az első játékrészben a házigazda játékosai csupán abban jeleskedtek, hogy négyszer is megpróbálták megtéveszteni a játékvezetőt a tizenhatoson belül vélt szabálytalanság miatt - eredménytelenül.

A második félidő is Szalah-lehetőséggel kezdődött, ezúttal középről lőhetett az egyiptomi, de a bal kapufa mellé. Támadásban maradtak a hazaiak, és Paul Onuachu fejese után a labda a lécről vágódott vissza. Borbély Balázs vezetőedző a középpálya megerősítését tartotta fontosabbnak, a csatár Yusuf helyett Nagy Ádám folytatta, így a Ferencváros két támadóval, Lenny Joseph-fel és Zachariassennel maradt az utolsó fél órára. Idővel aztán utóbbi légiós is elhagyta a pályát, és a védő Osváth Attila is az előny megőrzéséért lépett pályára. Közben azonban Dibusz két nagy védése is kellett, hogy ne változzon az eredmény. A négyperces hosszabbítás végét követően Chibuike Nwaiwu elveszítette a fejét, és felöklelte Lisztes Krisztiánt, amiért piros lapot kapott, így a nigériai védő kihagyja a visszavágót.

A visszavágót jövő héten csütörtökön 20.30-tól rendezik a Groupama Arénában.

Európa-liga, selejtező, rájátszás, első mérkőzés:

Trabzonspor (török)-Ferencvárosi TC 0-1 (0-1)

Trabzon, Játékvezető.: Igor Pajac (horvát)

Gólszerző: Zachariassen (17.)

Sárga lap: Yusuf (29.), Zachariassen (43.), Nagy O. (50.), Osváth (89.), Kanichowsky (91.)

Kiállítva: Nwaiwu (96.)

Trabzonspor:

Onana - Pina (Eskihellac, 83.), Nwaiwu, Özkacar, Lopes Cabral - Kabasakal, Bucsuari (Malinovszkij, a szünetben) - Szalah, Nayir (Simsir, a szünetben), Saviolo (Muci, 64.) - Onuachu

Ferencváros:

Dibusz - Nagy O., Gómez, Raemaekers, Cadu (Zohoré, 89.) - Corbu, Rommens (Kanichowsky, 61.), O'Dowda - Yusuf (Nagy Á., 61.), Joseph (Lisztes, 78.), Zachariassen (Osváth, 78.)

I. félidő:

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17. perc: Nagy Olivér emelt középre a jobb szélről, Zachariassen pedig hat méterről a kapu jobb oldalába fejelt (0-1).