Mohamed Szalahon és társain át vezet az út az Európa-liga főtáblájára az FTC számára

Ferencváros;futball;Európa-liga;Trabzonspor;

2026-08-20 17:40:00 CEST

A Ferencváros csütörtökön (M4 Sport, 19 óra) négy év után játszik újra a Trabzonsporral a labdarúgó Európa-ligában, de Törökországban ezúttal nem a főtáblán, hanem a selejtező rájátszásának első mérkőzésén.

A Ferencváros és a Trabzonspor a 2022/23-as idény csoportkörében már találkozott egymással, és az első fordulóban a zöld-fehérek a 16. perctől emberhátrányban játszva 3-2-re nyertek a Groupama Arénában. Bár az utolsó csoportmérkőzésen, Trabzonban kikaptak 1-0-ra, az első helyen végeztek, amellyel egyből a nyolcaddöntőbe jutottak.

Ezúttal a főtáblára - az egykori csoportkörbe - jutás a tét, kedvező előjel Borbély Balázs vezetőedző együttesének, hogy idegeneben (is) veretlen a sorozatban, mivel a selejtező korábbi szakaszában a szerb Vojvodina és a holland Twente vendégeként egyaránt 2-1-re győzött, múlt héten pedig a lengyel Górnik Zabrze otthonában elért 1-1-es döntetlen is elegendő volt a továbbjutáshoz.

– Tiszteljük, de nem félünk az ellenféltől – olvasható Borbély Balázs vezetőedző nyilatkozata a klubhonlapon. – Szeretnénk a saját játékunkat játszani, saját tempónkkal és kellő önbizalommal szeretnénk pályára lépni. Olyan eredményt akarunk elérni, ami jó pozícióba helyez minket a visszavágóra. Kielemeztük az ellenfelet, tudjuk, hogy hol sebezhetjük őket, tudjuk, hogy a játékosok milyen egyéni képességekkel rendelkeznek. Hogy előnyt jelenthet-e, hogy több meccset játszottunk, ezt majd meglátjuk. Két és fél hónapja vagyunk együtt a csapattal, kilenc tétmeccsen vagyunk túl. Nem gondolom, hogy túl nagy változásokon estünk volna át a különböző meccseken, nyilván több volt a játékoscsere, hogy meccsről meccsre frissíteni tudjuk a keretet. Ha visszahúzódunk a tizenhatosunk elé, az nem feltétlen jelent biztonságot, a cél, hogy törekedjünk arra, hogy a saját játékunkat tudjuk játszani. Mindig azt akarom, hogy a játékosaim a saját játékunkra figyeljenek, legyen elég önbizalmuk és legyen meg a kellő intenzitás. Tudjuk, hogy Mohamed Szalah egy világklasszis labdarúgó. Nem kell őt bemutatni senkinek, de nem egy ember ellen fogunk játszani, hanem egy egész csapat ellen – tette hozzá.

Cadu, a Ferencváros középpályása arról beszélt, reméli, hogy Szalah rossz napot fog majd ki. „Kemény meccset várok, a Trabzonspor egy remek játékosokból álló csapat. Tavaly már játszottunk egy török csapat, a Fenerbache ellen, az is nagy élmény volt. Döntetlent játszottunk idegenben, szóval remélem, meg tudjuk azt az eredményt ismételni” – fogalmazott a brazil játékos.

A 36-szoros magyar bajnok számára biztató, hogy összességében is veretlen a mostani kupasorozatban, négy győzelem és két döntetlen a mérlege.

A négy évvel ezelőtti, trabzoni mérkőzéshez képest viszont már csak Dibusz Dénes, ifj. Lisztes Krisztián és Kristoffer Zachariassen tagja a zöld-fehérek keretének. A napokban a belga RAAL La Louviere-hez szerződött Gruber Zsombor helyett a sérüléséből felépülő Aleksandar Kovacevic került be a keretbe - hívta fel rá a figyelmet az MTI.

A bajnokságban visszafogottabban teljesít az FTC, mivel a Paks otthonában elszenvedett 4-2-es vereség és a hazai, Vasas elleni gól nélküli döntetlen után hétfőn Zalaegerszegen megszerezte ugyan az első győzelmét, de csak a nyolcadik helyen áll a tabellán.

A hétszeres török bajnok és tízszeres kupagyőztes Trabzonspor utóbbi sorozat megnyerésével kvalifikálta magát az Európa-liga selejtezőjébe, s csak most, a rájátszásban csatlakozik a mezőnyhöz.

A hétvégén elkezdődött a török bajnokság, amelyet a Kasimpasa vendégeként döntetlennel indított a Trabzonspor. Csereként bemutatkozott új csapatában Mohamed Szalah is, aki a nyáron kilenc év után hagyta ott a Liverpoolt, s amellyel kétszer bajnoki címet és Ligakupát, egyszer pedig FA-kupát és Bajnokok Ligáját nyert. Az egyiptomi válogatott támadó az 58. percben állt be 1-1-es állásnál, de az eredményen ő sem tudott változtatni. Fatih Tekke vezetőedző kiábrándítónak nevezte csapata teljesítményét, majd kiemelte, a nemzetközi porondon jobb ellenféllel játszanak hét közben.

A Ferencváros mindenképpen főtáblán játszhat az ősszel, sorozatban a nyolcadik idényben. Ha kiejti a török együttest, akkor hatodszor az Európa-ligában, ha elveszíti a párharcot, akkor viszont másodszor a Konferencia-ligában.