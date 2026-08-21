Oroszországig vezetnek a szálak egy Németországban tavaly talált fegyverraktár ügyében

Oroszország;Berlin;szabotázs;fegyverraktár;

2026-08-21 14:53:00 CEST

Ukrajna támogatói, valamint száműzetésben élő ellenzékiek lehettek a merényletek lehetséges célpontjai.

Merényletek végrehajtására készíthettek elő azt a fegyverraktárt, amelyet még tavaly számoltak fel a német főváros, Berlin környéki erdőben - írja a The Guardian a Süddeutsche Zeitung beszámolója alapján.

Hatósági gyanú szerint a fegyverraktárat orosz ügynökök utánpótlására alakították ki, akik lehetséges célpontjai között hadiipari vállalatok vezetői, száműzetésben élő ellenzékiek, valamint Ukrajna támogatói szerepeltek. A lap meg nem nevezett forrásokra hivatkozva arról is beszámolt, hogy Romániában őrizetbe vettek egy gyanúsítottat, aki felelős lehetett a fegyverraktár kialakításáért. Sinan Selen, a német alkotmányvédelmi hivatal, a BfV vezeője már hónapokkal ezelőtt figyelmeztetett, hogy a Putyin-rezsim merényletek végrehajtására készülhet.

Az ügyben a német szövetségi főügyészség az államot veszélyeztető súlyos erőszakos cselekmény előkészítésének gyanúja miatt folytat vizsgálatot. A Süddeutsche Zeitung szerint a német belföldi hírszerzés meg van győződve arról, hogy a rejtekhely kialakításában részt vevők az orosz szolgálatok utasítására jártak el. A hatóság emellett az orosz szabotázsakciók és merényletkísérletek fokozott veszélyére is figyelmeztetett.

A szövetségi főügyészség és a német belföldi hírszerzés nem kívánta kommentálni az értesüléseket. Oroszország nagykövetsége nem válaszolt azonnal a sajtó kérdéseire.