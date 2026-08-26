Hétgyermekes anya a Pentagon első számú tanácsadója

Ukrajna;Pentagon;Donald Trump;szigorúan titkos;Pete Hegseth;

2026-08-26 07:25:00 CEST

18 éven át dolgozott a Fox News hírcsatornánál, most pedig férje, Pete Hegseth „háborús” vagy hadügyminiszternek az első számú – nem hivatalos – tanácsadója és videósa, aki férjét a világkrónikák számára akarja megörökíteni. Jennifer Hegseth hét gyermeket nevel mindeközben, és ha teheti, „This is war” – Ez háború! – feliratú, agyonizzadt pólóban edz a tengerészekkel Szingapúrban a USS Boxer fedélzetén.

A normandiai D-napi megemlékezésre hét gyermekük közül hatot vitt magával. Karon fogva sétált a férjével az Omaha Beachen, és olyan videót szerkesztett promócióként, amelyben vitathatatlanul a Pentagon „first ladyjeként” ábrázolta magát Jennifer Hegseth.

Ebben a hónapban új szerepet vállalt: kinevezték a Katonai Házastársak Elnöki Bizottságának élére. A fizetés nélküli tisztségében a katonacsaládok életkörülményeinek javításán fáradozik. Donald Trump szívesen segíti karrierjét, mert Pete Hegsethtel szemben ellene eddig semmilyen kifogás nem merült fel.

A védelmi miniszter felesége éveken át férje, Pete Hegseth producere volt a Fox Newsnál. Most, hét évvel a házasságkötésük után megint a producere lett, de most már egy világ figyeli szerkesztői ambícióinak termékét.

Tavaly nagyon kínos volt például, amikor részt vett férjével egy olyan megbeszélésen, amelyen az Egyesült Államok ideiglenesen leállította a katonai hírszerzési információk megosztását Ukrajnával

– számolt be elsőként a The Wall Street Journal. A megbeszélésen jelen lévő brit tisztviselők csak általánosságban fogalmaztak – mondta a lapnak egy névtelen forrás –, mert Hegsethné jelenléte kellemetlenül érintette őket. A megbeszélést meg kellett ismételni, ezúttal Hegseth felesége nélkül.

Sean Parnell, a Pentagon vezető szóvivője pár napja a New York Times kérdésére azt mondta, hogy Hegsethné csak a bemutatkozás idejére vett részt a találkozón, hamarosan távozott, és azóta sem vett részt olyan védelmi minisztériumi beszélgetésen vagy megbeszélésen, amelyen minősített (értsd: titkos) információkat tárgyaltak.

Annak ellenére, hogy Jennifer Hegseth két évtizeden át újságíróként dolgozott, a férjével teljes egyetértésben azon munkálkodott, hogy újságírókat tiltsanak ki a Pentagon épületéből. A New York Times emiatt be is perelte a védelmi, vagy ahogy Trumpék nevezik, a hadügyminisztériumot.

„Őrület, hogy egy védelmi miniszter bevonja a feleségét a Pentagon munkájába, bizalmas információkat megosztva vele, és ennek semmilyen következménye nincs” – mondta John Ullyot, aki mindössze három hónapig volt Pete Hegseth szóvivője, majd vette a kalapját.

„Ez nem normális – mondta az MSNBC-nek Chris Coons delaware-i szenátor, a szenátus külügyi bizottságának vezető demokrata párti tagja. – Hegseth miniszter az egyik legmagasabb szintű minősített információkhoz való hozzáféréssel rendelkezik. Nem adhatja ezt egyszerűen oda a feleségének azzal, hogy: Tessék, drágám, fogd meg a sörömet, és vigyázz a minősített információimra.”

A Pentagon nem közölte, hogy Hegsethné rendelkezik-e nemzetbiztonsági átvilágítással. Ő ettől függetlenül csendben bejár a Pentagonba, többek között az épület garázsából induló lifttel, amely egyenesen a miniszter irodai részlegébe érkezik. Közvetlen kapcsolatban áll férje belső körének tagjaival.

Egy másik forrás a lapnak elmondta:

Pete Hegseth szereti, ha felesége elkíséri utazásaira, hogy megóvja őt minden bajtól. Korábban komoly alkoholproblémái voltak, és nemegyszer beszélt arról, hogy szereti maga mellett tudni a feleségét. Gyakran beszélt két „J”-ről – Jenniferről és Jézusról – , akik megváltoztatták az életét.

A magát mintaanyának láttató asszony otthon tanítja, taníttatja gyermekeit (Home School) konzervatív keresztény tanterv alapján a család washingtoni 20 szobás, fehér oszlopos, klasszicizáló gyarmati stílusú házában.

„Este figyelem őt, ahogy a nappalinkban lévő táblánál áll – ami most már egy átalakított iskolaterem –, letörli a csütörtököt, és felírja, hogy péntek, majd azt mondja: Ezek a feladataink mára – mondta Hegseth egy interjúban. – Igazi áldás látni, ahogy magára ölti ezt a szerepet.”

Vasárnaponként – ha Washingtonban vannak – istentiszteletre járnak. A házaspár tagja a Community of Reformed Evangelical Churches nevű hálózatnak (Evangélikus Egyházak Reformgyülekezete), amelynek vezetői szerint az Egyesült Államoknak keresztény nemzetté kellene válnia, és a családoknak háztartásonként egy vokssal kellene szavazniuk, amelyet jellemzően a férfi ad le.

Hétvégenként az asszony gyakran a Nashville melletti, 77 hektáros, 3,4 millió dollár értékű (1,055 milliárd Ft) farmjukon tartózkodik. Instagram-oldalán olyan fényképeket ad közre, amelyeken gyermekei lovagolnak, vagy férje éppen egy döglött mosómedvét tart a kezében, amely megölt négy tyúkot a család udvarán.

Jennifer Fox-celebre cserélte az ingatlanfejlesztőt

A 49 éves Jennifer Marylandben született, apja a Lockheed Martin egyik vezetője volt. Újságírást tanult a helyi Towson Egyetemen, majd 2001-ben producerként helyezkedett el a New York-i WPIX televíziónál. 2006-ban kezdte meg 18 éves karrierjét a Foxnál, ahol a csatorna kiemelt reggeli műsorának, a Fox & Friendsnek lett vezető producere. Kollégái szívós, teherbíró munkatársként jellemezték. 2010-ben ment először férjhez, Dennis Rauchethez, egy New York-i ingatlanfejlesztőhöz, akitől három gyermeke született.

Hegseth, a Princeton Egyetem végzett hallgatója és az iraki, illetve afganisztáni háborúk kitüntetett veteránja 2014-ben érkezett a Foxhoz. Gyorsan ívelt felfelé a csillaga, bár előfordult, hogy súlyos alkoholproblémái miatt a vállalat vezetőinek vagy munkatársainak kínos ügyeket kellett elsimítaniuk. Pete első házassága 2009-ben ért véget, 2010-ben pedig újra megnősült. Jennifer lett a szerencsés kiválasztott. Mindketten három-három gyermeket hoztak magukkal előző házasságukból, s egy közös lányuk született.

2017-ben Hegsethet azzal gyanúsították, hogy egy kaliforniai rendezvényen megerőszakolt egy nőt. Feltehetően ittas állapotban.

Vádat soha nem emeltek ellene, Hegseth pedig azt mondta, hogy a vád hamis volt. Azt azonban elismerte, hogy 50 ezer dollárt fizetett a nőnek, hogy megvédje családját és Fox News-os állását. Jennifer soha nem kommentálta nyilvánosan az ügyet. A hallgatási pénzek terén Donald Trump is otthonosan mozog: világraszóló botrány lett abból, hogy egy Playboy-modellt és egy pornószinésznőt is lefizetett titoktartásért, Amerika ennek ellenére megválasztotta elnökének.