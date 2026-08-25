Többfelé zivatar és viharos szél lehet, nyolc megyére figyelmeztetést adtak ki

időjárás;előrejelzés;figyelmeztetés;zivatar;

2026-08-25 07:54:00 CEST

A maximumok 28 és 33 fok között alakulnak kedden, de a Nyugat-Dunántúlon hűvösebb lehet.

Kedden nedvesebb levegő érkezik fölénk, záporok, zivatarok csak elszórtan, nagyobb eséllyel hazánk délnyugati, déli tájain fordulhatnak elő – írja a HungaroMet.

Az előrejelzés szerint napközben délnyugat, nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. A déli óráktól hazánk délnyugati, nyugati felén előfordulhat szórványosan zápor, a déli megyékben néhol zivatar is lehet, máshol azonban kevés helyen várható csapadék. A keleties szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik.

A várható zivatarok miatt nyolc megyére (Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Somogy, Tolna, Vas és Zala) elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

A délkeleti határvidéken nem zárható ki intenzívebb zivatar sem nagyobb méretű jég és viharos szél kíséretében.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű, de a Nyugat-Dunántúlon hűvösebb lehet. Késő estére 18 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet.