Sztárok kérnek nagyobb védelmet a gyerekszínészeknek Hayden Panettiere halála után

Hayden Panettiere;Rose McGowan;gyereksztárok;Anna Paquin;Melissa Gilbert;

2026-08-25 21:34:00 CEST

Számos híresség – köztük Rose McGowan, Anna Paquin és Melissa Gilbert – szólalt meg a gyerekszínészek védelme érdekében, és szigorúbb szabályozást követelnek.

„Nem véletlen, hogy annyi korán szexualizált női gyereksztár élete szomorú, és idő előtt ér véget – Hayden Panettiere színésznő halála újra felszínre hozta a gyereksztárok kezelésének módját” – írja a Euronews.

A Heroes, a Nashville és a Sikoly-filmek sztárja, Hayden Panettiere 36 évesen, augusztus 16-án hunyt el. Májusban, egy ABC News-interjúban beszélt arról, hogy „nehéz” fenntartani a kapcsolatot édesanyjával, aki gyerekkorában a menedzsere is volt. Ugyanabban a hónapban jelent meg „This Is Me: A Reckoning” című memoárja, amelyben a szülés utáni depresszióról, a függőségről és a kapcsolati erőszakról is írt.

Nagyon fiatalon kezdett dolgozni Hollywoodban: már négyévesen szerepelt a One Life to Live című szappanoperában, majd tízévesen a 2000-ben bemutatott Remember the Titans című filmben, számos más projekt mellett. A leginkább a Heroes és a Nashville című sorozatokban, valamint a Sikoly-filmekben játszott szerepeiről ismert Panettiere-re eszméletlen állapotban találtak rá Greenville-ben, Dél-Karolinában.

A 911-es segélyhívás hangfelvételén feltételezett „túladagolásról” beszéltek. A kiérkező mentők „fejlett kardiális életmentő ellátást” alkalmaztak, de a helyszínen halottnak nyilvánították. Hivatalos okot egyelőre nem hoztak nyilvánosságra, a halál körülményeit vizsgálják.

Rose McGowan színésznő, aktivista, író, modell és énekesnő, aki szerepelt a Sikolyban, és aki az utóbbi években a színészet helyett inkább társadalmi ügyekkel és aktivizmussal került a hírekbe. A #MeToo mozgalom egyik legismertebb alakjaként nyíltan beszélt a hollywoodi visszaélésekről, és számos alkalommal kiállt a nők jogai mellett, most így írt: „Ne eresszenek gyerekeket a showbizniszbe”.

Anna Paquin kanadai–új-zélandi színésznő, aki 11 évesen nyert Oscar-díjat a Zongoralecke című filmben nyújtott alakításáért, így vélekedik: „Nem véletlen, hogy annyi egykori, kifejezetten korán szexualizált női gyereksztár élete mélységesen szomorú, és idő előtt ér véget” – írta az Instagramon. „A »rendszerek«, amelyek papíron nagyszerűen mutatnak, a valóságban korántsem védtek meg bennünket úgy, ahogyan kellett volna.” Paquin később pontosította, hogy „nagyon konkrétan arról az élményről beszélt, amikor egy forgatáson dolgozó gyerek idő előtt »szexuális tárggyá« válik”.

Melissa Gilbert szintén közösségi oldalon tette közzé véleményét: „Mindannyian ismerjük azokat a történeteket, amelyek arról szólnak, hogyan használja, bántalmazza, kizsákmányolja, majd dobja el a szórakoztatóipar a legfiatalabbakat, de valamiért ez a tendencia egyre súlyosabb.”

Később így folytatta: „Hol van mindebben a szakszervezetünk? Hol a közös felháborodás? Hol vannak a szabályok? Hol van a magánélet védelme?”

Számos megrázó példa mutatja a gyerekkorban sztárrá vált színészek nehézségeit.

River Phoenix, az Állj mellém! és az Otthonom, Idaho sztárja 23 évesen halt meg kábítószer-túladagolásban. Hasonlóan Brad Renfróhoz, aki Az ügyfél című thrillerben, Susan Sarandon oldalán címszereplő volt, és aki 25 évesen hunyt el, miután drogproblémákkal küzdött, és Christopher Pettiet-hez, a Kipurcant a bébicsősz, anyának egy szót se! című vígjáték szereplőjéhez, aki 2000-ben, 24 évesen drogtúladagolásban hunyt el. Daveigh Chase, többek között A kör című film szereplője 2026 júliusában, 35 éves korában halt meg az AIDS és a súlyos drogfüggőség következtében.