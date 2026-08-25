Az ötletgazda szerint jót tett Devecser ismertségének a szárnyas pénisz alakú emlékmű

emlékmű;Devecser;mohácsi csata;

2026-08-25 12:40:00 CEST

Bár elsőre nem tűnt fel neki a hasonlóság, most már nevetni is tud a történteken.

Utólag sikeres városmarketingként tekint a devecseri alpolgármester arra a szárnyas oszlopra, amelyet a mohácsi csata 500. évfordulójára állítottak, és amelynek formája miatt az alkotás rövid idő alatt széles körben ismertté vált.

Mint korábban a 444 nyomán beszámoltunk róla, szárnyas péniszt formázó emlékművet állítottak Devecseren a mohácsi vész emlékére. Az alkotást augusztus 20-án áldották meg a város Emlékparkjában.

Az emlékmű ötletgazdája, a vázlatok készítője Nyárs Hajnalka alpolgármester volt, aki a 444 cikke szerint egy Facebook-bejegyzésben azt írta, hogy a hasonlóság korábban nem tűnt fel neki, most viszont már ő is tud nevetni a történteken. A kezdeményezés célja az volt, hogy Devecser is megemlékezzen a mohácsi vész évfordulójáról, az elkészült oszlop azonban egészen más okból került az érdeklődés középpontjába: az interneten sokan egy szárnyas falloszt láttak bele a formájába. Nyárs Hajnalka a reakciókat látva nem próbálta vitatni, hogy az alkotás mire emlékezteti az embereket. A portál érdeklődésére azt mondta, amikor először szembesítették ezzel az értelmezéssel, ő maga is felismerte a hasonlóságot. Úgy vélte, a történet végül Devecser számára is hozott valamit, hiszen olyanok is megismerték a település nevét, akik korábban nem hallottak róla.

Az online visszhangot ugyanakkor nem minden tekintetben élte meg könnyen. A gúnyolódó hozzászólások egy része rosszul esett neki, különösen azok, amelyek már nem az emlékművel, hanem személyesen vele foglalkoztak, a történteket ennek ellenére nem kizárólag kellemetlen ügyként értékelte.