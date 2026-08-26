Többszólamú közös hang

Radnai Márk;közösségi részvételi program;

2026-08-26 06:00:00 CEST

Aligha vitatható, hogy a 2026-os rendszer/kormány váltás a társadalmi részvételiségnek köszönhető. Nem országgyűlési képviselők érték el a lehetetlennek tűnőt, nem pártokon, még csak nem is a fővárosi értelmiségen múlt, hogy tizenhat év után végre eltakarodott a Nemzeti Együttműködés Rendszerének nevezett rezsim.

Társadalomtudósok keresik a magyarázatát, hogyan jutottunk el oda, hogy az elemző műsorokat többen figyelték, mint valaha, hogyan lett a kocsmapultnál jellemzőbb a politizálás, mint három és fél évtizeden át bármikor, és mitől érezte sajátjának a választást a szavazásra jogosultak négyötöde.

A bizalmon múlt. A Tisza kampánya, Magyar Péter országjárása elhitette, hogy közös dolgainkról közösen döntünk majd.

Ám május 9. óta sokan érezhetik, hogy cselekvőképességük és cselekvés iránti vágyuk csak addig kellett, amíg választást nyerhetett a mindössze két éve alakult csapat.

Az elárvultság érzésének megszüntetésére a működő és emberséges magyarországért felelős kormánybiztos hivatott. Megoldásként egy Európában egyedülálló társadalmi részvételi infrastruktúrát, a Közhangot kínálja. A platformot, amely először a közmédiáról csatornáz be véleményeket. Amely egyszerre edukál és biztosít teret mindenféle véleménynek, ad szabadságot és vezet interaktív módon.

Túl azon, hogy több interjút meghallgatva sem tiszta: a döntéshozók – holisztikus vizualizálás ide, kormányzati dashboard oda – hogyan szembesülnek majd a nép hangjával; meg azon, hogy sokan a világból kirohannak, amikor egy kormánytag gráfokat emleget, és hogy még nem látszik, személyesen hogyan érik el majd az online világban járatlan társadalmi csoportokat, felvetődik az adatbiztonság dilemmája is. Hiszen közpénz-takarékossági okokból egy nonprofit magáncéghez kerülnek a résztvevők adatai.

Radnai Márk kormánybiztos, miközben hangsúlyozza, hogy annak a véleménye is fontos, aki a „leghangosabban szidja a kormányt”, és az állami keretek között létrejövő Közhang függetlenségét említi, nyitottságot és bizalmat kér.

Ami láthatóan még mindig megvan: a ki tudja, mikor, de az ígéret szerint hamarosan induló Közhanghoz már csaknem 65 ezer ember csatlakozott.