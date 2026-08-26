„Korruptak a vezetők, az emberek meg el vannak szegényedve, keseredve, nap mint nap a Dunából szedik ki őket”

Az Orczy Szomszédok projektet azzal a céllal indította a Gólya Közösségi Ház, hogy megismerjék a szomszédságukban élőket, lefektessék egy közösség alapjait, egyben aktívan tegyenek a saját környékük rehabilitációjáért. Helytörténeti kutatásba kezdtek, interjúkat készítettek helybéliekkel, majd a felmerült témákat részvételi művészeti eszközökkel és közösségépítő programokkal dolgozták fel. Szeptember 3-án szomszédsági nappal és a Dobozi 21-ben nyílt kiállítással megmutatták az itt lakóknak, mit tudtak meg eddig. A megnyitóra tartva az ifiklubos gyerekek által készített színes zebratáblákkal és zenés kísérlettel átkeltünk az Orczy úti új zebrán, amelynek alapvetően mindenki örül, még ha nem is nagyon értik, mi került benne 80 millió forintba, és miért tartott négy évig a megvalósítás. Persze egész másképp működik az alulról szerveződő, jórészt önkéntes munkából és közösségi összefogásból induló lakókörnyezet-fejlesztés, mint egy hierarchikus hivatali eljárás, bár ideális esetben e kettő végül találkozik abban, hogy a helybéliek számára kedvező, az életminőségüket, biztonságukat javító változásokat hoz.