Szerdán kezdődik Poznanban a másfélszeres szorzójú kajak-kenu világbajnokság

Kajak-kenu-vb;

2026-08-25 18:31:00 CEST

Varsótól 280 km-re, a nyugat-lengyelországi Poznanban szerdán rajtol a kajak-kenu világbajnokság, a szövetségi kapitányok szerint nyolc érem várható.

A lengyelországi Poznanban esedékes vb-nek a szokásosnál is nagyobb a tétje, ugyanis az itt szerzett ranglistapontok másfélszeres szorzóval számítanak az olimpiai kvalifikációs sorozatban, ez pedig erősen befolyásolja a verseny nívóját is: „Feltehetően a tavalyinál erősebb lesz a mezőny. Ez már az ötkarikás sorozat ötödik állomása lesz, jövőre még ugyanennyi verseny vár ránk, s a legjobb nyolc eredmény alapján osztják majd ki a kvótákat Los Angelesre” – ismertette a távirati irodának a játékokig tartó utat Tóth Dávid kapitány.

A férfiaknál 1000 méteren rajthoz áll a szám olimpiai bajnoka, a háromszoros világbajnok és címvédő, Kopasz Bálint. Az Eb-győztes négyes – Nádas Bence, Fodor Bence, Kurucz Levente és Tótka Sándor – szintén aranyesélyesként száll vízre: az idei négy versenyéből hármat megnyert.

Fodor és Kurucz párosban friss Eb-ezüstérmesként indul, Varga Ádám 500 és 5000 méteren, Balogh Gergely pedig 200 méteren versenyez.

„Minden versenyző esélyes arra, hogy éremmel térjen haza” – vélekedett Tóth Dávid.

A nőknél Csikós Zsóka 1000 méteren címvédőként, 500 méteren pedig tavalyi bronzérmesként indul. A fiatal négyes az egész szezonban közel volt a dobogóhoz, a legnagyobb figyelem azonban a Tölgyesi Flóra, Hofer Bianka párosra irányulhat. A 20 éves Tölgyesi és a mindössze 18 éves Hofer a júliusi korosztályos világversenyek után óriási meglepetésre megnyerte a pótválogatót, így mindketten első felnőtt-világbajnokságukra készülnek.

„Bízom benne, hogy nem fogják elizgulni a vb-t, és ki tudják hozni magukból a legjobbat. Hogy ez mire lesz elég, azt majd meglátjuk”

– mondta a kapitány, aki a rutinos versenyzőktől egyértelműen dobogós szereplést vár: Lucz Anna 200 méteren, Kőhalmi Emese pedig 5000 méteren indul. Kőhalmi az idei Európa-bajnokságot is megnyerte.

„Szerintem hét-nyolc érem benne van a csapatban. Hogy ezek közül hány lesz arany, az nehéz kérdés”

– fogalmazott Tóth Dávid.

A kenusok 12 versenyzővel érdekeltek Poznanban, a szakági kapitány, ifjabb Foltán László ugyancsak éremesélyesnek tartja csapatát: „A tavalyihoz hasonló szereplés elégedettséggel töltene el, de a legboldogabb akkor lennék, ha a 2025-ös két aranyból most három, a három bronzból pedig legalább egy ezüst lenne” – mondta. Fejes Dániel 500 méter egyesben és négyesben, valamint az olimpiai 1000 méteres számban indul. Aztán 500 párosban a tavalyi vb-harmadik Kollár Kristóf és Juhász István alkotta duóért lehet szorítani, míg 500 négyesben a címvédő magyar egység ismét aranyéremre hajt. Kiss Ágnes két olimpiai számban is érdekelt: 500 egyesben és a Nagy Biankával alkotott párosban, emellett a világbajnoki címvédő négyesben is szerepel. 5000 méteren az idei világkupákon és az Európa-bajnokságon is verhetetlen Csorba Zsófi indul.

A para szakág kilenc versenyzője közül a legnagyobb favorit Kiss Péter Pál, aki az Európa-bajnokság és mindkét idei világkupa megnyerése után pályafutása hatodik világbajnoki címére hajt.

A világbajnokság döntőit az M4 Sport, az M4 Sport+ és a Duna World közvetíti.