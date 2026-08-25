Kajak-kenu vb - Magyarország lett a legeredményesebb

A magyar válogatott végzett az élen az összetett pontversenyben, azaz az érmek mellett a legtöbb negyedik, ötödik és hatodik helyezést gyűjtötte a portugáliai Montemor-o-Velhóban vasárnap zárult kajak-kenu világbajnokságon. Emellett női kajakban is Magyarország lett a legjobb.