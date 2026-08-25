Varsótól 280 km-re, a nyugat-lengyelországi Poznanban szerdán rajtol a kajak-kenu világbajnokság, a szövetségi kapitányok szerint nyolc érem várható.
Tíz éremmel és 15 kvótával zárták a magyarok a kajak-kenu világbajnokságot.
Magyarország így a lehetséges 18-ból 15 párizsi indulási jogot begyűjtött.
Vasárnap duplázásban bízik a címvédő Nádas Bence és Kopasz Bálint kettős, míg az elkeseredett Fojt Sára–Pupp Noémi duó utóbbi tagja magára vállalta a kudarcot, és akár a visszavonulását sem zárta ki.
Szokás szerint kiváló teljesítmény nyújtanak sportolóink.
A küldöttség 18 dobogós hellyel, hat elsővel, nyolc másodikkal és négy harmadikkal zárta a kajak-kenu világbajnokságot.
A Gazsó Alida Dóra, Csipes Tamara, Medveczky Erika, Bodonyi Dóra összeállítású magyar női 500 méteres kajaknégyes aranyérmet és ezzel négy tokiói kvótát szerzett vasárnap a szegedi, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon.
Ez a két dobogós hely egyben két női kenus és egy női kajakos kvótát is jelent Magyarországnak a jövő évi, tokiói játékokra.
Jól kezdődött magyar szempontból a szegedi, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokság.
A magyar válogatott végzett az élen az összetett pontversenyben, azaz az érmek mellett a legtöbb negyedik, ötödik és hatodik helyezést gyűjtötte a portugáliai Montemor-o-Velhóban vasárnap zárult kajak-kenu világbajnokságon. Emellett női kajakban is Magyarország lett a legjobb.
Öt arany-, három ezüst- és két bronzéremmel zárta szereplését a csehországi világbajnokságon Magyarország csapata.
A magyar versenyzők hat érmet, három aranyat, két ezüstöt és két bronzot gyűjtöttek a vasárnapi döntőkben a csehországi Racicében zajló kajak-kenu világbajnokságon.
A magyar versenyzők két arany- és egy ezüstéremmel zárták a szombati döntőket a csehországi Racicében zajló kajak-kenu világbajnokságon.
A péntek délelőtti előfutamok után újabb hat magyar egység készülhet a hétvégi döntőkre a csehországi Racicében zajló kajak-kenu világbajnokságon. Délután két, szombaton pedig további öt magyar hajóért lehet majd szorítani a középfutamban.
A Kammerer Zoltán vezette 1000 méteres férfi kajaknégyes remek futamgyőzelemmel mutatkozott be pénteken a csehországi Racicében zajló kajak-kenu világbajnokságon, és sikerének köszönhetően kihagyhatja a délutáni középfutamot, s már készülhet a vasárnapi döntőre.
A csütörtöki nyitónap délelőttjén vízre szállt magyar egységek közül hat egyből bejutott a szombati döntőbe a csehországi Racicében zajló kajak-kenu világbajnokságon, a többi öt hajó a délutáni középfutamban folytathatja szereplését.
Magyar szempontból tökéletesre sikerült a rajt a csehországi Racicében csütörtökön megkezdődött kajak-kenu világbajnokságon: a nyitónap reggelén Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső kenus duója megnyerte előfutamát 500 méteren, ezzel egyből bejutott a szombati döntőbe.
Storcz Botond, a magyar kajak-kenu válogatott vezetőedzője elégedett a Duisburgban rendezett olimpiai pótkvalifikációs verseny után, mivel a magyarok elhozták a még megszerezhető két férfi kajakos kvótát (Dombvári Bence egyesbeli sikere után a Hufnágel Tibor, Dombvári duó is győzött).
Dombvári Bence egyesbeli sikere után a Hufnágel Tibor, Dombvári duó is megnyerte csütörtöki döntőjét K-2 1000 méteren a Duisburgban zajló olimpiai pótkvalifikációs kajak-kenu regattán, így Hufnágel révén Magyarország újabb férfi kajakos kvótát szerzett a riói játékokra.
A női kajakosok és a férfi kenusok párosversenyében is magyar aranyérem született a győri maratoni kajak-kenu világbajnokság vasárnapi napján: Csay Renáta és Bara Alexandra, valamint Kövér Márton és Dóczé Ádám is megvédte címét.
Lakatos Zsanett nyerte a női kenu egyesek versenyét – Takács Kincsőt megelőzve – a győri maratoni kajak-kenu világbajnokság nyitónapján. Ezzel történelmi győzelmet aratott, ugyanis a női kenu most szerepel először a programban. A fő képre kattintva galéria nyílik!
Rekordszámú nevezés érkezett a pénteken rajtoló győri maratoni kajak-kenu világbajnokságra: 40 ország versenyzői szállnak vízre a hétvége során az Aranyparton. Csütörtökön bemutatkozott a magyar csapat, amelytől több aranyérmet is remél a szakvezetés.
A kajakos Douchev-Janics Natasa egyesben, illetve győri klubtársaival párosban és négyesben is a leggyorsabbnak bizonyult 200 méteren a szolnoki kajak-kenu országos bajnokságon.
A Kammerer Zoltán, Tóth Dávid, Kulifai Tamás, Pauman Dániel összeállítású férfi kajaknégyes ezüstérmet szerzett 1000 méteren a milánói kajak-kenu világbajnokságon.
A magyar versenyzők egy arany-, öt ezüst- és két bronzérmet, valamint négy férfi és egy női kajakos, illetve két kenus kvótát szereztek a milánói, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokság vasárnapi zárónapjának délelőttjén.
A Vass András, Kiss Tamás, Sarudi Pál, Varga Dávid összeállítású kenunégyes bronzérmet szerzett vasárnap 1000 méteren a milánói kajak-kenu világbajnokságon.
Dudás Miklós második lett vasárnap reggel a férfi kajak egyesek 200 méteres versenyének B döntőjében a milánói, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon, így éppen lemaradt a riói kvótáról.