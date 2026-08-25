Ismét csökkentette az alapkamatot a jegybank

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal 5,50 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött - jelentette be a jegybank kedden.
Az egynapos (O/N) betéti kamat 4,50 százalék, a kamatfolyosó felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 6,50 százalék. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak.
Legutóbb júliusban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor egyhangú döntéssel 25 bázisponttal 5,75 százalékra. A mostani csökkentés megszakítás nélkül a harmadik 25 bázispontos jegybanki kamatvágás az idén, legutóbb 2022 áprilisában volt e szint alatt a jegybanki alapkamat, 5,40 százalékon.