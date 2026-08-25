Hol áll meg a kamatvágási periódus?

Feladta a rejtvényt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa az elemzőknek. Az nem kérdés, hogy a 2012. augusztusi 7 százalékos, és 2013. decemberére - havi rendszerességgel - 3 százalékra vágott alapkamatot január 21-én tovább csökkentik-e, sőt még azt is meg lehet kockáztatni, hogy a csökkentés mértéke 0,1 százalékpontos lesz.