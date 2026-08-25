Az Országgyűlés gazdasági bizottsága 10 igen és 2 nem szavazattal elfogadta Parragh Bianka és Kocziszky György jelölését a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsába keddi ülésén.
Újra ismerkedhetünk az infláció fogalmával, de azért vágtató pénzromlástól még jó ideig nem kell tartani. Februárban még egy százalékos defláció volt, egyes számítások szerint 2015 végén már 2,5 százalékos inflációra lehet számítani.
Feladta a rejtvényt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa az elemzőknek. Az nem kérdés, hogy a 2012. augusztusi 7 százalékos, és 2013. decemberére - havi rendszerességgel - 3 százalékra vágott alapkamatot január 21-én tovább csökkentik-e, sőt még azt is meg lehet kockáztatni, hogy a csökkentés mértéke 0,1 százalékpontos lesz.