Bastille helyett Rúzsa Magdi lép fel a SZIN-en

Lemondta koncertjét a Szegedi Ifjúsági Napokon (SZIN) a Bastille – jelentették be a fesztivál közösségi oldalán a szervezők, akik közzétették a brit zenekar frontembere, Dan Smith nekik küldött levelét is. „Borzasztóan sajnálom, hogy ezt kell közölnöm veletek, de egy meglehetősen súlyos hangszálprobléma miatt kénytelenek vagyunk lemondani a szerdai fellépésünket a SZIN Fesztiválon” – írta az énekes, aki így zárta szavait: "Nagyon köszönjük a megértéseteket és a türelmeteket. Őszintén sajnáljuk, és nagyon szomorúak vagyunk, amiért nem találkozhatunk veletek. Reméljük, hamarosan kárpótolhatunk benneteket".
A szervezők Rúzsa Magdit kérték fel a szerdai koncertre, amit az énekesnő az utolsó pillanat ellenére is örömmel vállalt. Fellépései a korábbi években is mindig feledhetetlen élményt nyújtottak és hatalmas hangulatot teremtettek a szegedi fesztiválon, és idén is rendkívüli, érzelmekkel és energiával teli show-ra számíthatnak a nyitó estén.
A Bastille legutóbb 2022-ben lépett fel Magyarországon, amikor a Sziget Fesztivál Nagyszínpadán adott nagy sikerű koncertet. A brit indie pop zenekar az évek során szinte hazajáró vendégnek számított a magyar fesztiválokon. Hatszor is felléptek nálunk, a Szigeten kétszer, de játszottak a soproni Volt Fesztiválon és a Strand Fesztiválon is.