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2026-08-25 16:01:00 CEST

Bastille helyett Rúzsa Magdi lép fel a SZIN-en

Váratlan programváltozással indul az idei Szegedi Ifjúsági napok (SZIN). A fesztivál nyitónapjának külföldi sztárja, a brit Bastille – a zenekar énekesének betegsége miatt – lemondta koncertjét. Szerdai headlinerként a hazai könnyűzenei élet egyik legnagyobb csillaga, Rúzsa Magdi lép fel.