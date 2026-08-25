Lando Norrisnál bekattant valami, megint úgy vezet, ahogy egy világbajnokhoz illik

Forma-1;F1;Lando Norris;

2026-08-25 18:21:00 CEST

Andrea Stella szerint Lando Norris az elmúlt két futam megnyerésével megmutatta, hogy ismét képes úgy teljesíteni, mint tavaly, amikor megnyerte világbajnokságot. A McLaren csapatfőnöke azt mondta, a brit versenyző futamról futamra fejlődik.

A formula1.comnak adott interjúban az olasz szakember kiemelte Norris folyamatos fejlődését. Szerinte a 26 éves brit teljesítménye jelenleg „nagyon magas szintet” képvisel.

A nehéz helyzetek mestere

„Amit a legjobban kedvelek az F1-es pályafutásában, az az, hogy folyamatosan fejlődik. A tavalyi szezon elejét követően valami bekattant nála. Azt látom, hogy versenyről versenyre egyre erősebb lesz, pedig az előző hétvégén egyáltalán nem tűnt úgy, hogy közel lehetünk a futamgyőzelemhez” – mondta Stella a zandvoorti sikerre utalva.

Norris a nyári szünet előtt a Hungaroringen szerezte meg idei első győzelmét, majd a Holland Nagydíjon ismét elsőként intették le. „Lando mestere azoknak a helyzeteknek, amelyek során olyan körülmények alakulnak ki, mint Hollandiában, amikor az autó folyamatosan csúszkál a versenyen, és gyenge a tapadás” – dicsérte versenyzőjét az 55 éves csapatfőnök.

Monza és a Hungaroring más volt

Norris jelenleg 83 ponttal van lemaradva a vb-pontversenyt vezető Mercedes-pilóta, Andrea Kimi Antonelli mögött. „Csak a következő versenyre koncentrálunk, mert arra van ráhatásunk, ami közvetlenül előttünk áll. A következő hétvége Monzában lesz, amely teljesen más kihívásokat tartogat, mint a Hungaroring vagy Zandvoort. Ha Olaszországban is az látszik, hogy fejlődünk, akkor optimistán tekinthetünk a szezon hátralévő részére” – fogalmazott.

Norris az összetettben a negyedik helyen áll, míg csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri a hetedik. A McLaren 12 forduló után a konstruktőri világbajnokság harmadik helyén áll.