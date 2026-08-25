Forma-1;F1;Lando Norris;

Norris folyamatosan fejlődik, a tavalyi szezon elején valami bekattant nála, egyre erősebb lesz

Lando Norrisnál bekattant valami, megint úgy vezet, ahogy egy világbajnokhoz illik

Andrea Stella szerint Lando Norris az elmúlt két futam megnyerésével megmutatta, hogy ismét képes úgy teljesíteni, mint tavaly, amikor megnyerte világbajnokságot. A McLaren csapatfőnöke azt mondta, a brit versenyző futamról futamra fejlődik.

A formula1.comnak adott interjúban az olasz szakember kiemelte Norris folyamatos fejlődését. Szerinte a 26 éves brit teljesítménye jelenleg „nagyon magas szintet” képvisel.

A nehéz helyzetek mestere

„Amit a legjobban kedvelek az F1-es pályafutásában, az az, hogy folyamatosan fejlődik. A tavalyi szezon elejét követően valami bekattant nála. Azt látom, hogy versenyről versenyre egyre erősebb lesz, pedig az előző hétvégén egyáltalán nem tűnt úgy, hogy közel lehetünk a futamgyőzelemhez” – mondta Stella a zandvoorti sikerre utalva.

Norris a nyári szünet előtt a Hungaroringen szerezte meg idei első győzelmét, majd a Holland Nagydíjon ismét elsőként intették le. „Lando mestere azoknak a helyzeteknek, amelyek során olyan körülmények alakulnak ki, mint Hollandiában, amikor az autó folyamatosan csúszkál a versenyen, és gyenge a tapadás” – dicsérte versenyzőjét az 55 éves csapatfőnök.

Monza és a Hungaroring más volt

Norris jelenleg 83 ponttal van lemaradva a vb-pontversenyt vezető Mercedes-pilóta, Andrea Kimi Antonelli mögött. „Csak a következő versenyre koncentrálunk, mert arra van ráhatásunk, ami közvetlenül előttünk áll. A következő hétvége Monzában lesz, amely teljesen más kihívásokat tartogat, mint a Hungaroring vagy Zandvoort. Ha Olaszországban is az látszik, hogy fejlődünk, akkor optimistán tekinthetünk a szezon hátralévő részére” – fogalmazott.

Norris az összetettben a negyedik helyen áll, míg csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri a hetedik. A McLaren 12 forduló után a konstruktőri világbajnokság harmadik helyén áll.

A klubba - amely korábban a felcsúti oligarcha nevén volt - 60-70 milliárd forintnyi pénz kerülhetett.