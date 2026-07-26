Galéria a 41. Magyar Nagydíjról.
A szezon a hétvégi Ausztrál Nagydíjjal veszi kezdetét, Lando Norris tűnik a befutónak.
A mclarenes Piastri tálcán kapta élete első futamgyőzelmét. A hétvége képei.
A Red Bull mexikói pilótája nyerte az igencsak kaotikus Szingapúri Nagydíjat, ahol elmaradt a bajnokavatás.
Brutális balesettel indult a Brit Nagydíj, a kínai Csou Kuan-jü csodával határos módon úszta meg, a káoszfutamot végül a Carlos Sainz nyerte.
A Red Bull mexikói pilótája mögött Carlos Sainz Jr. végzett, míg a harmadik Max Verstappen lett.
A legfrissebb értesülések szerint Lewis Hamilton megállapodott a Mercedesszel, melynek értelmében továbbra is a legjobban fizetett versenyző és brit sportoló marad. A találgatásoknak a Mercedes sportigazgatója, Toto Wolff vetett véget, aki tegnap arról számolt be, közeli a megegyezés.
A szupermodell Winnie Harlow a kelleténél egy körrel hamarabb intette le a Kanadai Nagydíjat, a német futamgyőztes pedig megijedt, nehogy beözönöljenek a pályára.
Daniel Ricciardo, a Red Bull ausztrál pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Monacói Nagydíjat, amely csapata történetének 250. F1-es futama volt.
Daniel Ricciardo, a Red Bull ausztrál pilótája nyerte a Forma-1-es Monacói Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.
FORMA-1 Mindkét szabadedzésen Lewis Hamilton volt a leggyorsabb a 2018-as világbajnokság szezonnyitó Ausztrál Nagydíjának pénteki napján.
Az elmúlt napokban folyamatosan javultak a körülmények Barcelonában, tegnap pedig - mint csütörtökön - a Ferrari volt a leggyorsabb. Kimi Raikkönen azonban négy századmásodperccel elmaradt márkatársa egy nappal korábbi körrekordjától.
Valtteri Bottas, a Mercedes finn pilótája nyerte a vasárnapi szezonzáró Forma-1-es Abu-Dzabi Nagydíjat. A 28 éves versenyzőnek ez volt idén a harmadik sikere, pályafutása mindhárom futamgyőzelmét 2017-ben aratta.
Valtteri Bottas, a Mercedes finn pilótája nyerte a Forma-1-es szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi versenyen ő indulhat majd az első rajtkockából. A 28 éves Bottasnak ez az idei harmadik, egyben pályafutása negyedik pole pozíciója.
A világbajnok brit Lewis Hamilton volt a leggyorsabb a Forma-1-es világbajnokság Abu-Dzabi Nagydíjának harmadik szabadedzésén szombaton.
Az elsőhöz hasonlóan a pénteki második szabadedzésen is Lewis Hamilton volt a leggyorsabb a Forma-1-es Brazil Nagydíjon.
Lewis Hamilton volt a leggyorsabb a Forma-1-es világbajnokság Brazil Nagydíjának pénteki első szabadedzésén.
Massa a 2009-es magyar nagydíj időmérő edzésén kis híján végzetes balesetet szenvedett, amikor egy elszabadult rugó fejen találta, és szinte fékezés nélkül csapódott a gumifalba. Budapesten ápolták egy ideig a szerencsétlenség után. A visszavonulást tavaly is fontolgatta már, de egy évet aztán mégis hosszabbított - írja a hvg.hu.
Pályafutása negyedik világbajnoki címét nyerte meg Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája a vasárnapi Forma-1-es Mexikói Nagydíjon, amelyen Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője győzött - informál az MTI.
Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája volt a leggyorsabb a Forma-1-es világbajnokság Mexikói Nagydíjának harmadik szabadedzésén szombaton.
A negyedik világbajnoki címéhez egyre közelebb kerülő Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma-1-es Egyesült Államok Nagydíját vasárnap a texasi Austinban, ezzel 66 pontra növelte az előnyét az összetettben a most második, négyszeres vb-győztes Sebastian Vettellel, a Ferrari német versenyzőjével szemben.
Az elsőhöz hasonlóan a második szabadedzésen is a brit Lewis Hamilton autózta a legjobb időt a Forma-1-es Spanyol Nagydíjon, pénteken.
Két aktív Forma-1-es pilóta, Daniel Ricciardo és Valtteri Bottas is részt vesz az ötödik Nagy Futamon, amelyet május 1-jén rendeznek meg Budapest belvárosában.
A háromszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma-1-es Kínai Nagydíjat vasárnap, ezzel beérte a pontversenyben a most másodikként záró Sebastian Vettelt, a Ferrari négyszeres vb-győztes német versenyzőjét.