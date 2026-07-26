Massa végleg kiszáll

Massa a 2009-es magyar nagydíj időmérő edzésén kis híján végzetes balesetet szenvedett, amikor egy elszabadult rugó fejen találta, és szinte fékezés nélkül csapódott a gumifalba. Budapesten ápolták egy ideig a szerencsétlenség után. A visszavonulást tavaly is fontolgatta már, de egy évet aztán mégis hosszabbított - írja a hvg.hu.