Hargitay-gyerekek a pezsgőkutas pink palotából

Hollywood;Los Angeles Times;Pink;

2026-09-12 08:42:00 CEST

Mickey (Miklós) Hargitay, az egykori színész, a Mr. Universe 1955-ös világbajnoka, a feleségével, a fiatalon elhunyt Jayne Mansfielddel már a Barbie-korszak előtt kultuszt teremtett a rózsaszínnek Hollywoodban. Ízlésüket tükrözte az a rózsaszín palota, amit 2002-ben az új tulaj végül elbontott. Egy-két tárgyat tudott csak megmenteni a szülei nyomdokaiba lépett lánya, a most 62 éves Mariska Hargitay színésznő. Szeptemberben 14-én pedig húsz éve annak, hogy Hargitay Miklós 80 évesen meghalt Los Angelesben.

Jayne Mansfield és férje, Mickey Hargitay 1957 végén költöztek be a Sunset Boulevardon álló villába – mutatja be a villát az InStyle amerikai magazin. Mindössze 76 000 dollárt fizetettek érte – ami a ház méretéhez képest kifejezetten jó vételnek számított. Amikor azonban Engelbert Humperdinck, az egyik későbbi tulaj 1990-ben eladásra kínálta, már 8 millió dollárt ért. A Los Angeles Times akkor „háromemeletes, spanyol stílusú birtokként” írta le, amelyben lift és hét kandalló is volt, alapterülete pedig csaknem 10 000 négyzetláb, azaz mintegy 930 négyzetméter volt.

Ahogy megvették a házat, Jayne Mansfield azonnal munkához látott, hogy teljesen a saját ízlése szerint alakítsa át otthonukat: csaknem minden helyiségbe rózsaszín shaggy, hosszú szálú szőnyeget tett, a stukkóval borított külső falakat csillogó rágógumi-rózsaszínre festette, a hálószobájukhoz tartozó fürdőszobába pedig egy szív alakú, rózsaszín márványkádat építtetett. A Pink Palace-ról megmaradt kevés fotók egyikén Mansfield épp a kádban csücsül és mesél úgy róla, mintha a bolyhos rózsaszín szőnyeg a világ legtermészetesebb dolga lenne egy fürdőszobában.

„Olyan érzést kelt, mintha mackók ölelnének körülöttem” – mondta a színésznő Eve Goldennek, későbbi életrajzírójának (Jayne Mansfield: The Girl Couldn't Help It című könyv szerzőjének).

Szinte minden helyiségben volt valamilyen szív alakú berendezési tárgy vagy Ámor-szobor. Állítólag még olyan szökőkút is volt a házban, amelyben víz helyett pezsgő keringett.

„Egész életemben arról álmodtam, hogy olyan helyen éljek, amely tele van Ámorokkal, angyalokkal és szívekkel. Csak az a kár, hogy a nappaliban lévő szökőkút vízcseppjei nem szív alakúak” – nyilatkozta máskor Mansfield. Ráadásul nem kellett minden különleges dekorációért fizetnie: Golden könyve szerint a sztár mintegy 150 000 dollár értékben ingyenes lakberendezési tárgyat kapott a ház dekorálásához, annyira szeretett, körberajongott sztár volt.

Jayne Mansfield, a szőke bombázó az 50-60-as évek sztárja, Golden Globe-ot nyert a The Girl Can't Help It' (A lány ezen nem tud segíteni) filmben nyújtott alakításáért, de ő arra is büszke volt, hogy a Playboy Playmate-je lett. Énekesként is imádták, a magánéleti pletykákat pedig falta a közönsége. Három férjétől öt gyereke született, és ízesen csámcsogtak az emberek házasságai botrányos részletein. No és afférjein is, többek között John F. Kennedyvel, és Robert Kennedyvel. Hirtelen halála azóta is sok kérdőjelet vet fel. Autóbalesetben halt meg 1967-ben, és három gyermeke ott ült a kocsi hátsó ülésén. Ők, így Mariska is, megúszták a balesetet, de egyikük sem tudta feldolgozni a történteket, így vagy úgy kihatott mindannyiuk életére.

Mielőtt Mickey Hargitay a Mr. Universe címet elnyerte, vízvezeték-szerelőként és ácsként dolgozott. A Pink Palace-ban kamatoztathatta szakmai tudását: a hátsó kertben épített egy mintegy 12 méter széles, szív alakú úszómedencét. Nem elégedett meg azzal, hogy egyszerűen csak meghagyja a romantikus formát: egy arany mozaikkal is kiegészítette, amelyen ez állt: „I love you Jaynie”

Mickey Hargitay, azaz a Budapesten született Miklós 1947-ben hagyta el az országot, s Amerikában a testépítő sportot népszerűsítette. Nos, csak rá kellett nézni! Hamar felfigyeltek nem mindennapi képességeire, gyakran szerepelt magazinokban, és 1955-ben elnyerte a Mr. Universe címet. A karrierje csúcsa felé tartó Jayne is ekkor szúrta ki magának, nagy szerelem lobbant lángra. Négy filmben is szerepeltek együtt, például a 60-ban forgatott és nagy sikert befutott The Loves of Hercules, vagy a későbbi a Promises! Promisise! (Ígéretek! Ígéretek!) filmben. Szerelmük egyik „bizonyítéka” lett a rózsaszín palota, aminek építésébe szívét-lelkét tette Miklós. Lányuk, a magyarul néhány szót ismerő Mariska Hargitay színésznőnek kevés emléke maradt erről a Pink Palace-ról, de úgy kommentálja az akkori időszakot, hogy feltehetően akkoriban vattacukor színű világban él. Amikor édesanyja meghalt, ő még csak hároméves volt.

„Most sokkal kisebbnek tűnik, mint amilyennek emlékeztem rá” – nyilatkozta a Law & Order: SVU sztárja a Los Angeles Timesnak. A palota elnevezés csak kicsit számított enyhe túlzásnak. Egyes beszámolók szerint hét hálószoba és nyolc fürdőszoba volt, míg az Architectural Digest 1996-os cikke szerint valahol 15 és 25 szoba között lehetett benne.

Mickey és Jayne nagy szerelme azonban tiszavirág-életű volt. 1964-ben véglegesítették válásukat, és a The Hollywood Reporter szerint a ház Mansfield tulajdonában maradt. Halála után a háznak több híres tulajdonosa is volt. A legismertebbek között volt Ringo Starr, Cass Elliot, a The Mamas and the Papas tagja, és persze Humperdinck.

A legenda szerint Ringo Starr többször is megpróbálta visszafestetni a házat az eredeti fehér színére, ám a rózsaszín valamilyen rejtélyes módon mindig újra megjelent.

A The Hollywood Reporter szerint az ikonikus Pink Palace-t végül egy ingatlanfejlesztő vásárolta meg, majd 2002-ben elbontották.

A ház ma már csak gyermekei emlékéi között és néhány fényképen él.

Mickey Hargitayval három gyermeke született Mansfieldtől, mindhárman magyar nevet kaptak ifj. Miklós „Mickey”, Zoltán és Mariska Mansfield. Jayne első házasságából született Jayne Marie Mansfield, harmadik házasságából (Matt Cimber) Antonio „Tony” Cimber. Ám még itt is volt egy csavar a történetben, mert Mariska pár éve derítette ki, hogy az ő édesapja nem Mickey volt. Hargitay azonban épp ugyanolyan túláradó szeretettel vette körbe, mint édesgyermekeit, és soha nem beszélt erről a lányával.

„Most újítottam fel ezt a fürdőszobát, mert amikor lebontották a rózsaszín házat, a testvérem megszerezte a mosdókat” – mondta a Los Angeles Timesnak Mariska egy évvel ezelőtt, és nem sokkal azután, hogy debütált a Cannes-i Filmfesztiválon az édesanyjáról készített filmje, My Mom, Jayne, (Anyukám, Jayne címmel). Elmondta, hogy az egész fürdőszobát szétverette, és a mosdók köré építette fel rózsaszín márványból az azóta is nagy becsben tartott helyiséget. „Most vele élek: rózsaszín rózsákkal, az ő mosdóival és a rózsaszín kvarcból készült szíveimmel. Most itt van velem” – fogalmazott a lapnak.

A másik örökség, amit meg tudott menteni, az a fehér Steinway zongora, amelyet Mansfield Mickeytől 26. születésnapjára kapott. Mariska férje, Peter Hermann, pedig a színésznő 60. szülinapjára vásárolta vissza nem kis munkát fektetve a meglepetés-akcióba.

Élete egyik legboldogabb napjának nevezte Mariska, amikor manhattani otthonába beköltöztették a hangszert.

„Olyan érzés volt, mintha visszaszereznék valamit. Valójában visszakaptam egy darabot az édesanyámból” – mondta.

Mariska Hargitay szülei útját taposta, tehetségüket örökölte, nevét a Law and Order: Special Victims Unit (Esküdt Ellenségek: Különleges ügyosztály), az NBC-n futó sorozat tette ismertté. Ezért is övezte nagy érdeklődését az édesanyjáról rendezett filmje, amelynek forgatásán derült ki a számára is, hogy édesapja nem Miklós volt. Ő azonban soha egy szóval nem említette, és soha nem is éreztette ezt vele. Mickey Hargitay édesgyerekeként nevelte Mariskát, pedig tudta, hogy Jayne félrelépett.

Los Angeles egykoron nevezetes épülete ma már kevesek emlékezetében él, hisz 2002 óta fizikailag sem létezik, de Hollywood része lett, amihez Hargitay Miklós magyarsága is sokat hozzátett a lányával, Mariskával együtt. Ő a történtek ellenére továbbra is nagyon büszke a magyarságára.