Orbán Viktor magára hagyta a Fideszt

Fidesz;Orbán Viktor;nyaralás;

2026-08-26 09:50:00 CEST

Nehéz lenne elképzelni, hogy Orbán Viktor egy horvátországi jachton napozva vezényli le a párt újjáépítését. Virág Andrea politológus szerint a volt kormányfő nem a visszatérésén gondolkodik, hanem azon, hogy kinek adja át a stafétabotot.

Orbán Viktor hol a focivébén, hol egy szerbiai fesztiválon, hol valamelyik adriai üdülőhelyen bukkan fel, nyaralásának nem akar vége szakadni. A minap egy horvátországi jachton napozott, amikor rövid videót készített róla a 444.hu egyik olvasója.

Virág Andrea politológus, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója kérdésünkre emlékeztetett arra, hogy Orbán a korábbi években is meglehetősen hosszú ideig tartó nyári szabadságra ment. Az, hogy idei nyaralása a szokásosnál is hosszabbra nyúlik, akár magyarázható lenne azzal, hogy már nem hivatalban lévő miniszterelnök, kevesebb a dolga. A Fidesz jövője szempontjából ugyanakkor felvet kérdéseket, hogy Orbán Viktornak tulajdonképpen mi a szerepe a pártban. Hiszen azt követően, hogy ellenállást hirdetett a Tiszával szemben, szinte teljesen kivonult a közéletből. Megszólalni is alig szólal meg, miközben pártja láthatóan nincs jó állapotban.

– Nincs kitalálva a stratégia – állapította meg Virág Andrea.

Ha egyszer önkényuralom és diktatúra kezd kiépülni Magyarországon, ahogyan azt Orbán állítja, akkor érdemes lenne megindokolni, hogy a Fidesz egyáltalán miért vesz részt a parlamenti munkában.

A volt miniszterelnök elhúzódó nyaralása is egyik eleme a fideszes kommunikáció ellentmondásainak.

Bár a Fidesz júniusi kongresszusa majdnem 100 százalékos szavazataránnyal újra elnökké választotta Orbán Viktort, nem világos, hogy jelenleg ki vezeti most a pártot. Ha Orbán vezeti, akkor hogyan teheti meg például azt, hogy országos energiakrízis idején csendben marad? Ha nem ő vezeti a Fideszt, akkor kicsoda? Nincs második ember, eltűntek azok a szereplők – Gulyás Gergely, Szijjártó Péter vagy Lázár János –, akiket az elmúlt években Orbán mögött, mellett láthattunk. A Fideszen belüli zűrzavart csak fokozza, hogy Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya révén aktivizálódott a párt konzervatívabb, mérsékeltebb szárnya, amely szeretne a 2010 előtt irányvonalhoz visszatérni, szakítani az egyre inkább jellemzővé vált radikalizmussal.

Ha valaki, akkor Orbán Viktor az, aki úrrá lehetne a párton belüli káoszon. A fideszesek körében még mindig nagy az elfogadottsága, és mégiscsak ő a pártelnök. Ha viszont pont egy ilyen válsághelyzetben nincs jelen, akkor az sok támogatóját is csalódással töltheti el. Hol van ilyenkor a közösség vezetője, akinek elvileg – orbáni szóhasználattal élve – a csapatkapitánynak kellene lennie?

Kérdés, hogy Orbán Viktor a visszatérését készíti-e elő, vagy éppen azon gondolkodik, hogy kinek adja át a stafétabotot. Virág Andrea szerint valószínű, hogy az utóbbiról van szó. Orbánról sok rosszat lehet mondani, de az tény: bizonyította, hogy jól tudja keverni a lapokat, jó stratéga, ért a hatalmi politizáláshoz. Ebből a szempontból teljesen értelmezhetetlen, miért viselkedne így, ha valóban vissza akarna térni a politikába.

Nonszensz lenne azt gondolni, hogy ősszel majd bezuhan a Tisza népszerűsége, újra megerősödik a Fidesz, és addig a legnagyobb ellenzéki pártnak semmit nem kell csinálnia

– hangsúlyozta a politológus. Orbán Viktor maga is beszélt arról, hogy a kormány általa várt összeomlása előtt a Fidesznek rendbe kell tennie saját magát. Csakhogy ez nem történt meg, és azt is nehéz lenne elképzelni, hogy Orbán éppen nyaralás közben, egy horvátországi jachton napozva vezényli le a párt újjáépítését.

A Fidesz választási veresége után Orbán azzal állt a kongresszus elé, hogy komoly belső munka folyik. Az elmúlt hetekben és hónapokban azonban ennek még a látszata sincs meg, annak ellenére sem, hogy a volt miniszterelnökről nemrég Schmidt Mária és Rogán Antal társaságában készült lesifotó Abbáziában. Orbán Viktor – jelentette ki Virág Andrea – magára hagyta politikai közösségét, a Fideszt.