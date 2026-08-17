Itt a fotó, Orbán Viktor éppen Horvátországban nyaral Rogán Antallal és Schmidt Máriával

Orbán Viktor;Horvátország;Rogán Antal;Schmidt Mária;vakáció;

2026-08-17 07:38:00 CEST

Úgy tűnik, a Fidesz elnöke mostanában még jobban megszerette a Balkánt.

Vasárnap este Orbán Viktor exkormányfő, a Fidesz elnöke, a fő ideológusa, Schmidt Mária, illetve Rogán Antal volt miniszterelnökséget vezető miniszter a kerti kapun besétált egy villába a horvátországi Opatijában – tanúsítja az a fotó, amelyet a 444 hozott nyilvánosságra hétfő reggel. A portálnak az egyik olvasója küldte el a felvételt, azt állítva, ugyanarról a Schmidt Mária lánya, Ungár Anna tulajdonban lévő villáról van szó, ahol Orbán Viktor 2023-ban is töltötte a vakációját már. Akkor videó készült a Fidesz elnökéről.

Figyelemre méltó – jegyzi meg a 444 –, hogy a fotó készülése előtti napon, szombaton landolt Rijekában az a Budapestről induló OK-BIF lajstromjelű Pilatus PC-12 NGX típusú magánrepülőgép is, amely a Harsánylejtő Kft.-n keresztül Ungár Anna, illetve a családi cégbirodalom ékköve, a BIF tulajdonában van.

Úgy tűnik, a Fidesz elnöke mostanában még jobban megszerette a Balkánt, a múlt héten, a Magyarországot sújtó energiaválság közepette Szerbiában, lazított, a nyugati kisváros, Guča trombitafesztiváljára nézett be.

Ami Rogán Antalt illeti, őt nemrég a Népszava egyik olvasója is lefotózta a Kelenföldi pályaudvaron, amint éppen várt egy Budapestről Bécsbe induló vonatra.

Aki nem pihen, az Lázár János volt építési és közlekedési miniszter. Ő állítólag éppen felméri, milyen állapotban van a Fidesz négy hónnappal a Tiszától elszenvedett kemény parlamenti választási vereség után.