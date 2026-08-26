Volt, amikor Kőszegi Krisztián utasított el egy kézfogást, de aztán pótolta

romák;kézfogás;

2026-08-26 05:50:00 CEST

Nem helyes, hogy a Fidesz egyik tagja képvisel egy nemzetiséget – indokolta lapunknak Kőszegi Krisztián, az Országgyűlés alelnöke, hogy egy alkalommal miért nem fogott kezet Aba-Horváth István roma parlamenti szószólóval. Kevéssel később azonban megtette.

Miután Magyar Péter miniszterelnök „egészen botrányosnak” minősítette, hogy Kövér László volt fideszes házelnök nem fogott kezet a tiszás Kőszegi Krisztiánnal, az Országgyűlés alelnökével, Aba-Horváth István is felidézett egy hasonló incidenst, amelynek – többek között éppen Kőszegi Krisztián részéről – ő volt a kárvallottja.

Aba-Horváth korábban az országos önkormányzat elnöke volt, majd a cigányság képviseletében szavazati jog nélküli szószóló lett az Országgyűlésben. Ahogyan arról a Népszava beszámolt, májusban már kifogásolta:

a tiszásként parlamentbe jutott roma képviselők közül egyedül Balogh Mihály volt hajlandó kezet fogni vele. Kőszegi Krisztián például nem.

A mostani botrány apropóján Aba-Horváth István a közösségi oldalán újra felhozta az esetet. Előrebocsátotta, hogy a volt házelnöknek a nemzet érdekében illett volna elfogadást mutatnia, a fiatal cigány alelnök kéznyújtása felülírhatott volna minden létező illemszabályt. „Bármennyire elemezzük ezt a kérdést, már csak magyarázkodásnak tűnhet. Nincs jó cigány vagy rossz cigány, ez az elutasítás mindannyiunkat ért” – hangsúlyozta.

Aba-Horváth István ezt követően tért rá arra, hogy tiszás roma képviselők részéről átélte ugyanezt a szégyent és megbélyegzést. Idősebb cigányként odament hozzájuk, nyújtotta a kezét, gratulált, sok sikert kívánt a munkájukhoz. „Úgy utasítottak el, mint egy leprást” – fogalmazott. Szégyenszemre visszakullogott a helyére, és pontosan azt érezte, amit most Kőszegi Krisztián.

Megkérdeztük Kőszegi Krisztiánt, hogy miért nem fogott kezet Aba-Horváth Istvánnal, és utólag is helyénvalónak tartja-e a kézfogás elutasítását.

„Aba-Horváth Istvánnal egy súlyos, közbizalmi kérdésekkel terhelt politikai konfliktusban találkoztam. A vele szemben megfogalmazott politikai kritikáimat ma is fenntartom, nem gondolom helyesnek, hogy a Fidesz egyik tagja képvisel egy nemzetiséget” – indokolta az elmaradt kézfogást az Országgyűlés alelnöke. (Aba-Horváth lapunknak is többször elmondta, hogy régóta tagja és elkötelezett támogatója a Fidesznek.)

Kőszegi Krisztián azonban még aznap, az alakuló ülésen kezet fogott Aba-Horváth Istvánnal – erről egy felvételt is mellékelt –, később pedig a parlamentben személyesen is beszéltek a helyzetről.

Kövér Lászlónak viszont egy nemzeti megemlékezésen, az Országgyűlés jelenlegi alelnökeként nyújtott kezet – érzékeltette, hogy a két eset szerinte nem ugyanaz. „Ez nem a politikai egyetértésről, hanem az alkalomhoz, valamint az általunk viselt közjogi tisztségekhez méltó kölcsönös tiszteletről szólt. Kövér László nemcsak velem szemben volt tiszteletlen, hanem azokkal a magyar emberekkel is, akik bizalmat szavaztak a Tisza Pártnak, és képviselőit az Országgyűlésbe választották” – közölte Kőszegi Krisztián.

Egy megválasztott parlamenti tisztségviselő mögött választói felhatalmazás áll, ezért Kőszegi Krisztián úgy érzi, a kézfogás látványos visszautasítása túlmutat kettejük személyes viszonyán. Az, ami történt, az Országgyűlés méltóságával és a választópolgárokkal szemben is tiszteletlenség volt.