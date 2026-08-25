Moszkvában tárgyal a CIA igazgatója

Oroszország;CIA;Moszkva;

2026-08-25 19:15:00 CEST

A feltehetően John Ratcliffe-t szállító repülőgép azóta fel is szállt Lettország felé.

Moszkvába érkezett tárgyalni John Ratcliffe, az amerikai Központ Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója - közölte kedden a TASZSZ hírügynökség Jennifer Jacobsnak, a CBS News-tudósítójának az X-en közzétett posztjára hivatkozva.

„Források szerint Ratcliffe, a CIA vezetője egy Boeing C-17-es repülőgépen Oroszországba érkezett, hogy kedden tárgyalásokat folytasson Moszkvában” - írta Jacobs a közösségi médiában.

Orosz hírügynökségek már délelőtt jelentették, hogy egy amerikai Boeing C-17A Globemaster III típusú katonai szállító repülőgép leszállt Moszkvában. A TASZSZ este azt jelentette, hogy a repülőgép Lettország felé felszállt a kormánygépeket fogadó vnukovói repülőtérről.