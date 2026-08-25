Moszkvában tárgyal a CIA igazgatója

Moszkvába érkezett tárgyalni John Ratcliffe, az amerikai Központ Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója - közölte kedden a TASZSZ hírügynökség Jennifer Jacobsnak, a CBS News-tudósítójának az X-en közzétett posztjára hivatkozva.
„Források szerint Ratcliffe, a CIA vezetője egy Boeing C-17-es repülőgépen Oroszországba érkezett, hogy kedden tárgyalásokat folytasson Moszkvában” - írta Jacobs a közösségi médiában.
Orosz hírügynökségek már délelőtt jelentették, hogy egy amerikai Boeing C-17A Globemaster III típusú katonai szállító repülőgép leszállt Moszkvában. A TASZSZ este azt jelentette, hogy a repülőgép Lettország felé felszállt a kormánygépeket fogadó vnukovói repülőtérről.
Scoop: CIA Director John Ratcliffe traveled to Russia aboard a C-17 for meetings in Moscow today, sources told @Olivia_Gazis @JimLaPorta and me. @CBSNews— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) August 25, 2026