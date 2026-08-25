Kukacok hemzsegtek halála előtt egy tüdőbeteg férfi altestén a Jahn Ferenc Kórházban

18+;feljelentés;kukac;Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház;foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés;

2026-08-25 21:54:00 CEST

A kórház szerint nem történt orvosi mulasztás, az özvegy feljelentést tett, a rendőrség nyomoz.

Az RTL Híradónak számolt be egy idős asszony arról, milyen körülmények között hunyt el férje a dél-pesti Jahn Ferenc Kórházban. Az özvegy sokkoló állításokat tett, eszerint férje altestén kukacok nyüzsögtek, nem sokkal azelőtt, hogy meghalt.

Miklós Dénesné 55 év házasság után vesztette el férjét júliusban, állítása szerint a 77 éves tüdőbeteg férfit elhanyagolták és megalázták a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház belgyógyászatán. Az özvegy az RTL Híradónak azt mondta, férjét kikötözték, és felfekvéses sebeit sem ápolták megfelelően.

A 77 éves, régóta COPD-vel küzdő férfit eredetileg fulladásos roham miatt vitte mentő a Jahn Ferenc kórház intenzív osztályára. Onnan lélegeztetés után két hét múlva, felesége szerint jó állapotban vitték át a belgyógyászatra. Itt azonban már súlyosan elhanyagolták és megalázták. Kezeit-lábait kikötötték, testén felfekvések, végtagjain sérülések alakultak ki, amelyeket az asszony le is fotózott. A férfi két nappal a halála előtt jelezte feleségének, hogy viszket az ágyéka a pelenka alatt. Az asszony, mint mondta, kinyitotta a férje a pelenkáját, s azt hitte, elájul, de tartania kellett magát, mert tartott tőle, hogy ha férje látja, hogy pánikol, akkor ő is pánikba fog esni. „Az ágyékán és a teljes alsó testén hemzsegtek a kukacok” - közölte. Erről is készültek fotók, de ezek annyira sokkolóak, hogy az RTL Híradó csak teljesen kitakarva mutatta be azokat.

Az asszony az egyik ápolóhoz ment, aki azonban csak flegmán, telenfonja nyomkodása közben annyit közölt vele, hogy „tudunk róla”. A kérdésre pedig, hogy akkor mégis hogy fordulhatott elő, hogy nem csináltak vele semmit, annyit reagált, hogy „beköpte a légy”.

Az asszony másnap látta a férjét utoljára. Akkor még mindig ki volt kötözve, de állítása szerint jobban volt. Utána, július 22-én telefonált a kezelőorvos azzal, hogy a férfi elhunyt. Az özvegy még aznap feljelentést tett. A rendőrség az RTL Híradó megkeresésére azt közölte, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt nyomoznak. Az asszony ügyvédje, Csontos Tibor úgy nyilatkozott, szakértőket rendeltek ki, igazságügyi szakértő segítségével vizsgálják a haláleset körülményeit.

A kórház mindezek után azt közölte, orvosszakmai szempontból mulasztást nem állapítottak meg, s napi szinten tájékoztatták a családot a betegtől, de elnézést kérnek, ha nem sikerült az információkat „teljeskörűen, egyértelműen és megnyugtató módon” átadni.