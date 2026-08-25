Lebontották a devecseri szárnyas falloszt

szobor;Devecser;Mohácsi vész;

2026-08-25 18:29:00 CEST

Átalakítják az alkotást, a polgármester nagyon fájónak tartja, hogy éppen ez a mű lett országosan híres.

A Blikk stábja Devecserre utazott, hogy saját szemükkel is megcsodálják a mohácsi vész emlékművének szánt szárnyas falloszt, de csalódniuk kellett, mert a péniszt formázó emlékmű addigra eltűnt a helyéről.

A lap szerint az önkormányzat leszedette az alkotást, amelyet most átalakítanak, hogy aztán visszakerüljön a helyére valamilyen új formában. Ferenczi Gábor, Devecser polgármestere a Blikknek úgy magyarázkodott, hogy az emlékművet nem is látta a helyén, szerdán került oda, ő szabadságon volt és amúgy is kötőhártya-gyulladása volt. A művet azonban látta korábban, darabjaiban, de a három különálló elem a földön fekve még nem tette egyértelművé számára az összképet.

Ferenczi Gábor kifejtette, hogy az alapötlet egyébként a mesterséges intelligenciától származott, az általa generált kép nyomán készítették el. A faragónak viszont abból a rönkből kellett dolgoznia, amelyet felajánlásként kapott a város, így a kész mű nem teljesen követte az eredeti képet sem.

Az eredeti elgondolás szerint a mű egy felfelé törő, a szárnyait kitáró madarat kellene ábrázoljon, amely a mohácsi tragédiából való felemelkedést és az elesettek felszálló lelkét szimbolizálta volna. A madár fejére pedig egy sisak került volna, ez emlékeztetett végül inkább egy hátrahúzott fitymára.

A polgármester állítása szerint egyébként a mű nagyjából fillérekből készült, összesen körülbelül 70–80 ezer forint közpénz lehetett benne, de így is nagyon fájónak tartja, hogy éppen ez az alkotás lett országosan híres. „Az az érdekes, hogy ha jól sikerül egy műalkotás, arra a kutya sem kíváncsi. Sajnos, a kultúrára nincs igény, a kulturálatlanságra annál nagyobb” – fogalmazott.

Ferenczi Gábor elmondta azt is, hogy Nyárs Hajnalka alpolgármestert, a szobor ötletgazdáját nagyon megviselték a történtek és a személyét érő támadások. Hasonlóképp sajnálja Kardos Róbertet, aki évtizedek óta farag, és számos munkát ingyen készít közösségeknek, valamint Mokos János plébániai kormányzót, akinek az égvilágon semmi köze nem volt az emlékmű megtervezéséhez, csupán az ünnepség egyházi szolgálatát végezte. Hangsúlyozta, a plébános nagyon szégyelli, hogy így alakult ez az egész. Igaz, a lap által megkérdezett helyiek már inkább viccesen fogják fel a dolgot, mindenesetre az alkotó most átalakítja a szobrot, majd visszaállítják az Emlékparkba.